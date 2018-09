Migrace? Švédy zajímalo před volbami spíš zdravotnictví nebo stavba tunelu

„Je mi jasné, že novináři chtějí slyšet, že největším problémem je imigrace, ale to si nemyslím. Žiji na předměstí, kde je spousta imigrantů, a líbí se mi tam. Švédsko je bohatá země, která se může postarat o lidi, kteří tady chtějí žít.“ říká dvaapadesátiletá Sofia Olaussonová, která se rozhodla pro volbu Strany středu. Nejpalčivější je pro ni téma životního prostředí.

„Jsme staří lidé, takže je pro nás nejdůležitější otázkou zdravotnictví. Pak také samozřejmě bezpečnost, školství a integrace. Švédsko selhalo, ale opozice to zvládne napravit,“ je zase přesvědčená osmdesátiletá Johanna, která se s manželem vydala k volebním urnám už v sobotu.



Jejich výroky tak potvrzují výsledky průzkumu agentury Ipsos, podle nichž Švédy před volbami zajímají hlavně témata zdravotní péče (44 %) a vzdělávání (26 %). Imigrace se umístila až na třetím místě (25 %), těsně před kriminalitou (24 %) a životním prostředím (23 %), píše The Economist.

„Média tvrdí, že všechny peníze teď jdou na imigranty místo do nemocnic a škol. Nevěřím tomu a nemyslím si, že je imigrace takový problém. Švédsko je velká země,“ myslí si také jednapadesátiletá sociální pracovnice Anja. Podle ní média otázku migrace přeceňují a tím nahrávají právě stranám, jako jsou Švédští demokraté.

„Přistěhovalci by se měli víc integrovat“

V Göteborgu je přitom segregace patrná na první pohled. Zatímco prosperující centrum města je plné luxusních podniků či bytů o nesmyslně vysokých cenách, předměstí se stává domovem přistěhovalců a vysoké nezaměstnanosti. Místní voliči jsou si problémů s integrací vědomi, přestože většina volí slova opatrně.



„Rozhoduji se mezi stranou Umírněných a Švédskými demokraty. Vůbec mi nevadí, že lidé přicházejí z ciziny do Švédska. Já sama mám hodně příbuzných, kteří jsou původně z jiné země,“ ujišťuje dvaašedesátiletá Christina, která jde podle svých slov zrovna náhodou kolem sobotního happeningu Švédských demokratů, kde vystupuje jejich lídr Jimmie Akesson.

„Myslím si ale, že je Švédsko příliš naivní, protože se imigrantům moc přizpůsobuje. Muslimové mi nevadí, ale neměli by být tak dominantní a měli by se víc snažit zapadnout do společnosti,“ dodává Christina.

„Volím Švédské demokraty, protože si myslím, že tato země ztrácí kontrolu nad tím, co se tady děje,“ má jasno třiaosmdesátiletá Brigitta, bývalá ředitelka školy, která zrovna odvolila v Městské knihovně v centru Göteborgu.

Tradiční strany vyšachoval lokální nováček

V komunálních volbách je však hlavním tématem zcela lokální problém – obyvatelé Göteborgu se totiž přou o dostavbu železničního tunelu, který má propojit hlavní nádraží s přestupními stanicemi metra.

Na slibu zastavení neoblíbené a drahé, nyní už však značně pokročilé stavby tunelu, postavila svoji kampaň nová lokální strana Demokraté, která vznikla teprve loni. Podle nedávného průzkumu deníku Göteborgs-Posten však zvláda získat podporu přibližně pětiny voličů.

„Jsem proti tunelu, podkopává celé město. V komunálních volbách volím Demokraty, protože je v Göteborgu potřebujeme,“ říká Brigitta.

„Hlasuji pro Demokraty, protože jsou jasně proti projektu tunelu. Podle mě stavbě pořád ještě mohou zamezit, a pokud ne, tak se už opravdu hodně lidí naštve,“ vysvětluje sedmačtyřicetiletý Karl. „Zabere to strašného času, bude to dražší, než původně oznámili, ale hlavně to má procházet místy, kde lidé tunel vůbec používat nebudou,“ dodává.