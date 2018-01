Švédsko natiskne manuál pro případ války, dostane ho každá domácnost

8:25 , aktualizováno 8:25

Švédsko po více než třiceti letech vydá aktualizovanou verzi příručky „Přijde-li válka“, kterou občanům rozdávalo od druhé světové války do počátku 90. let. Brožurka se do téměř pěti milionů švédských domácností dostane v souvislosti s obavami Stockholmu ze zhoršující se bezpečnostní situace v oblasti Baltského moře, informovala agentura AP.