Švédka stávkuje za klima. Místo ve škole vysedává před parlamentem

11:59 , aktualizováno 11:59

Patnáctiletá Švédka Greta Thunbergová stávkuje za to, aby politici i veřejnost brali vážně klimatické problémy. Místo do školy tak chodí denně před parlament, kde poutá všeobecnou pozornost. Protestovat chce do voleb 9. září.