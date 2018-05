Zapojit se musí každý. Nikdy se nevzdáme, nabádá Švédy válečný manuál

„Všichni jsme povinni jednat, pokud bude Švédsko ohroženo. Každý, kdo tu žije a je mu mezi 16 a 70 lety, může být povolán, aby v případě hrozící války nebo války mnoha různými způsoby pomohl. Každý je povinen přispět a každý je potřebný,“ upozorňuje Švédy civilní obrana, která návod s názvem Když přijde krize nebo válka vydala.



Švédsko se kvůli hrozbám z Ruska rozhodlo posílit svou obranu. Obyvatelstvu vysvětluje, že po mnoha letech, kdy se země připravovala především na stavy nouze obvyklé v dobách míru, jako jsou záplavy nebo útoky hackerů, přišel teď čas dohnat i válečné přípravy.

„Přestože je Švédsko bezpečnější než mnohé jiné země, stále tu jsou jisté hrozby pro naši bezpečnost a nezávislost. Mír, svoboda a demokracie jsou hodnoty, které musíme chránit a každý den posilovat,“ říkají autoři.

Strategie „totální obrany“ zahrnuje nejen armádu, ale i civilní obranu, tedy i samotné Švédy. A to třeba tak, že za stavu pohotovosti mohou dočasně přijít o strategicky důležitý majetek.

„Musíme umět odolávat různým typům útoku řízených proti naší zemi. Zvlášť dnes, kdy probíhají výpady proti našim počítačovým systémům a pokusy ovlivnit nás falešnými informacemi. Mohou se nás dotknout konflikty v našem regionu,“ varuje manuál a připomíná několik možností od sabotáže infrastruktury, přes kybernetický útok po vojenské nálety.

O to, aby společnost fungovala, se stará stát a místní samosprávy. Ale to nestačí, upozorňuje příručka ve švédštině i v angličtině. „V případě stavu nouze bude pomoc zajištěna nejdříve těm, kteří ji nejvíce potřebují. Většina společnosti musí být připravená na to, že si po nějakou dobu bude muset poradit sama,“ píše se v letáku, který v posledních dnech podle britského listu The Guardian dostalo nebo teprve dostane 4,8 milionu švédských domácností.

Krizový manuál nezapomíná ani na možnost přírodní katastrofy. „Nouzová situace může způsobit, že společnost přestane fungovat způsobem, který známe. Změna klimatu může vyústit v častější záplavy a lesní požáry. Incidenty ve zbytku světa mohou vést k nedostatku některých potravin. Přerušení důležitých IT systémů může mít vliv na dodávky elektřiny.“

„Při útoku nevolejte nikomu, koho by telefonát mohl ohrozit“

„Během krátké doby se váš život může stát problematickým,“ píšou odborníci a laikům předpřipravili seznam věcí, které by doma měli mít - jídlo, které se dá sníst i bez předchozí úpravy, teplé oblečení a vodu, ale i vlhčené ubrousky, rádio na baterky nebo drobné mince.

A jako domácí úkol si mají občané promyslet, co konkrétně by je mohlo v jejich regionu nejpravděpodobněji ohrozit. „Bydlíte v oblasti náchylné k sesuvům půdy či k záplavám, je v okolí potenciálně nebezpečná továrna nebo něco jiného, o čem je dobré vědět?“ ptají se autoři. Povinně by také Švédi měli znát pravidla první pomoci.

Přestože způsobů, jakými mohou například teroristé zaútočit, je spousta, několik pouček podle manuálu vždy platí: Vyhýbat se přelidněným místům, přivolat policii, u telefonu si vypnout zvonění, nevolat nikomu, koho by nečekaný telefonát mohl ohrozit, a držet se pokynů policie či hasičů.

Na rozdíl od příruček, které Švédsko občanům rozdávalo od druhé světové války do počátku 90. let, se ta nová zaměřuje i na dezinformace a fake news, které se v současnosti šíří z Ruska a proruských webů.

„Dnešní společnost je zcela jiná. Ohrožení je nyní daleko víc komplexní,“ vysvětlila dříve zástupkyně švédské civilní obrany Christina Anderssonová. Švédové na své spoluobčany apelují, aby si informace ověřovali, nevěřili drbům a sami je nešířili. „Nejlepší ochrana před falešnými informacemi a nepřátelskou propagandou je kriticky vyhodnocovat jejich zdroje,“ dodávají odborníci.

A ve výrazném červeném rámečku vzkazují: „Pokud bude Švédsko napadeno jinou zemí, nikdy se nevzdáme. Všechny informace v tom smyslu, že odpor znamená přestat (se bránit), jsou falešné.“