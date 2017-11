Britský lékař praštil žraloka. Zachránil si tím při surfování život

V pondělí odpoledne surfoval pětadvacetiletý Charlie Fry se svými kamarády u australské pláže Avoca. Když byl asi 40 metrů od pobřeží, z vody se vynořil žralok.

„Ucítil jsem obrovské plácnutí na svém pravém rameni, a to mě úplně oslepilo. Myslel jsem ale, že to je jenom kamarád,“ uvedl Fry. Když se ale otočil, uviděl vynořujícího se žraloka. „Řekl jsem si: ‘Prostě udělej to, co Mick: prašť ho do nosu’,“ popsal situaci Fry.

Předtím, než stihl žralok znovu zaútočit, ho Fry udeřil levou pěstí do hlavy. Díky tomu se Fryovi podařilo vyškrábat se na surf a zavolat na kamarády. „Naštěstí přišla vlna, takže jsem po ní odsurfoval,“ řekl.

Dokud se nedostal na pobřeží, o svém zranění prý nevěděl. „Když jsem surfoval, všechno, na co jsem myslel, bylo: Umřu. Určitě umřu,“ vysvětlil. Fry byl převezen do Gosfordské nemocnice se škrábanci a ránou na rameni, uvedl The Guardian.

Záchranné vrtulníky Westpac Life Saver prý v surfovací zóně Avoca zahlédly třímetrového žraloka. Pláž Avoca a Severní Avoca zůstanou v úterý zavřené.



Pláž Avoca, u které došlo k incidentu.

„Zrovna jsme se surfováním začali. A viděli jsme video na YouTube, kde Mick Fanning říká, že praštil žraloka do nosu,“ vysvětlil Fry pro SMH, kde se chvat, který mu zřejmě zachránil život, naučil.

Australskou surfařskou hvězdu Micka Fanninga napadl žralok, když před dvěma lety závodil v Jeffreys Bay v Jižní Africe. Podařilo se mu vyváznout zcela bez šrámů právě díky tomu, že žraloka zahnal úderem pěstí (psali jsme zde).

Útok žraloka na Micka Fanninga zachytila kamera:

VIDEO: Surfař Mick Fanning přežil setkání se žralokem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu