Začíná summit NATO. Evropa bude přesvědčovat Trumpa

Jednání vrcholných představitelů 29 členských zemí začíná odpoledne. Aliance má schválit hned několik opatření, které ve velmi krátké době posílí obranu a odstrašení v kontextu napjatých vztahů s Ruskem.

„NATO ztělesňuje vazbu mezi Evropou a Severní Amerikou, která drží naše národy v bezpečí již téměř sedmdesát let,“ předeslal šéf Aliance Jens Stoltenberg.

Bojovou připravenost má posílit takzvaný plán „4 krát 30“. Do roku 2020 by podle tohoto konceptu spojenecké velení mělo mít pro případné nasazení prakticky neustále k dispozici 30 mechanizovaných praporů, 30 letek bojových letounů a 30 bojových lodí, nasaditelných do 30 dnů. Zapojit by se měli všichni spojenci.

Spojenci také posvětí vznik dvou nových velitelství. První v americkém Norfolku má odpovídat za ochranu dopravních i komunikačních linek přes Atlantik, druhé v německém Ulmu má mít na starosti přesuny jednotek a techniky po Evropě.

Očekává se, že devětadvacítka také učiní oficiálně krok k dalšímu rozšíření Aliance. Pozvánku ke členství v NATO má dostat Republika Severní Makedonie. V programu je také pomoc partnerům, jako je Jordánsko či Tunisko při budování obranných kapacit pro boj proti terorismu a spuštění nové alianční výcvikové mise v Iráku.

Zeman bude u jednání jen první den

Za Česko se má summitu první den účastnit prezident Miloš Zeman. Premiér Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který řídí také českou diplomacii a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) by měli Česko zastupovat v Bruselu až ve čtvrtek kvůli středečnímu hlasování v poslanecké sněmovně o důvěře nové vládě.

Obecně se očekává, že Česká republika potvrdí posílení své účasti v zahraničních misích a závazek na zvyšování obranných výdajů.



Právě obranné výdaje budou patrně nakonec klíčovým tématem summitu. Americký prezident Donald Trump má v plánu představitelům ostatních aliančních zemí říct, že Spojené státy už dále „nemohou sloužit jako pokladnička“, ze které se platí společná obrana. Trump v posledních týdnech zintenzivnil kritiku ostatních členů NATO, že na obranu nedávají dost. Před summitem NATO Trump prohlásil, že evropské země by měly své obranné výdaje zvýšit okamžitě, nynější stav podle něj není vůči USA férový.

Evropští spojenci tak budou ve středu chtít americkému prezidentovi dokázat, že výdaje zvyšují, uvolnit napjaté vztahy z poslední doby a přesvědčit ho, že Aliance má stále smysl. Jen o pár dní později se má totiž Trump v Helsinkách setkat s ruským protějškem Vladimirem Putinem.