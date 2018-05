Vyschlé řeky, umírající stromy. A podle meteorologů může být ještě hůř

0:01 , aktualizováno 0:01

Tak málo vody jako letos v řekách v květnu nebylo od začátku měření průtoků. Tedy minimálně od šedesátých let minulého století. Tenčící se řeky přitom nejsou jediným signálem, že by počasí po čtyřech letech sucha mohlo směřovat do ještě většího extrému. Voda zřejmě chybí někde, kde to nevidíme, varují hydrometeorologové.