Na novou studnu se od ledna počká až o půl roku déle, přibylo papírování

Teď, nebo nikdy. Tak zní trochu v nadsázce rada lidem, kteří by chtěli mít na zahradě novou studnu co nejrychleji. Kdo nestihne začít s vrtáním do ledna, musí počítat s tím, že se mu čekání na vodu z podzemí o pár měsíců protáhne.

Od ledna totiž k úředním dokumentům, které je třeba pro povolení nového vrtu, jeden přibude. Týkat se bude průzkumných vrtů pro nové studny a pro tepelná čerpadla.

Začít průzkumným vrtem nyní řada vrtařských firem doporučuje jako způsob, jak zkrátit úřední postup, který je spojený s povolením nové studny. Průzkumný vrt ověří, zda studna v daném místě dá požadovaný objem vody. K vrtání stačí pouze dva týdny dopředu vše ohlásit na obecním úřadě.

Vlastní stavební řízení, které je náročné na čas a také jsou s ním spojeny úřední poplatky, přijde na řadu až potom. Od ledna už zájemce o novou studnu bude muset u průzkumných vrtů žádat o souhlas vodoprávní úřad.

Úředníkům přibude práce

Vodoprávní úřady jsou už v současnosti zavalené prací. Jen počet žádostí o novou studnu se po roce 2015 zvýšil ročně v průměru o pětinu. Zatím podle ministerstva zemědělství, které na ně dohlíží, dodržují správní lhůty. „Souhlasy jsou vydávány do 30 dní, stavební povolení studny společně s povolením k nakládání s vodami běžně do 60 dní. Pokud se v řízení vyskytnou složitosti, pak do 90 dní,“ říká mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Jenže nyní jim přibudou další povinnosti, a to nejen v souvislosti s průzkumnými vrty. Přeberou například od České inspekce životního prostředí kontrolu nad vypouštěním odpadních vod z rodinných domů. Zvládnout to budou muset bez posil. „Navýšení počtu pracovníků vodoprávních úřadů se nepředpokládá,“ říká Vojtěch Bílý.

Lidé z oboru předpokládají, že se čekání na novou studnu prodlouží spíše o měsíce než o týdny. Odhady se pohybují v rozmezí od tří měsíců do půl roku. Nejen kvůli úřadům, ale i kvůli vrtařským firmám zahlceným zakázkami.

Dnes přitom mezi záměrem vyvrtat studnu a její realizací uběhne zpravidla rok. O kolik nová administrativa čekání na studnu prodlouží, ale záleží také na tom, jak si budou vodoprávní úřady nový zákon vykládat.

„Je to samozřejmě administrativa navíc. Také se může stát, že vodoprávní úřad nemusí průzkumný vrt ani povolit,“ říká Zdeněk Horáček, advokát z Deloitte Legal. Dodává ale, že zpřísnění legislativy je logický krok, který má chránit už existující studny v okolí. Pouhá oznamovací povinnost obci podle něj nestačí. „Může to být malý úřad o jednom zaměstnanci, nemá ani potřebné kompetence,“ dodává.

Jde o studny sousedů

Přitom každý vrt do země, a to včetně vrt u průzkumného, může nenávratně strhnout vodu sousedům. A ne každá firma, která se vrtáním živí, toto riziko bere dostatečně v úvahu. Vodoprávní úřad o nich přitom nemá žádný přehled.

„Největší průšvih tohoto typu z poslední doby je Kuks. Tam před rokem dva stometrové vrty pro tepelná čerpadla propojily vrstvy pod zemí a voda unikla do nižších vrstev,“ říká tajemník České asociace hydrogeologů Tomáš Charvát. Zda se odtok podaří uzavřít, teď nikdo neví. Zatím se to nepodařilo a firma, která vrtala, odpovědnost odmítá.

„Správní řízení a soudy o náhradu škody bývají v takových případech zdlouhavé, předkládá se u nich řada odborných posudků, navíc postižený jen obtížně dokazuje, jaká byla vydatnost studny a kvalita vody předtím, než se vrt realizoval,“ říká Marie Poláčková z úřadu veřejného ochránce práv. Prokázat jednoznačnou vinu je podle právníků opravdový oříšek a náhrada škody vodu do studny nevrátí.

Nová administrativní překážka se do vodního zákona dostala kvůli tomu, aby se sporům předcházelo. Úřad veřejného ochránce práv usiluje o změnu už několik let, právě kvůli stížnostem.

„Dosud právní úprava počítala s tím, že běžný povolovací proces proběhne až ve chvíli, kdy se vrt změní na vodní dílo. Už předtím ale může vody v okolních studních ubýt, případně se může změnit její kvalita,“ vysvětluje Poláčková.

Zda po Novém roce stížností sousedů na nové vrty ubude, se teprve ukáže. Větší pravomoc vodoprávních úřadů by měla snížit riziko, že se pod zemí něco pokazí.

Jenže na trhu působí i firmy, které úřední postupy nerespektují. Například vykazují jinou než skutečnou hloubku vrtu, protože k vrtání do větší hloubky než 30 metrů nemají oprávnění.

Nebo vrtají úplně načerno. „V praxi to chodí tak, že vrtařská firma přijede, vyvrtá, rovnou do vrtu strčí výpažnici a majiteli řekne, že je hotovo. Ten ani nemusí vědět, že má studnu načerno, i když levně,“ říká Charvát.