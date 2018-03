Nesouhlasím se smyslem stávky, proto jsem zůstal ve třídě, říká student

Proč jste se minulý čtvrtek rozhodl nepřidat ke stávkujícím spolužákům? Protože nesouhlasím se smyslem stávky. Pan prezident Zeman dělá svou politiku dobře a premiér Andrej Babiš zastává svůj post právem – na základě výsledku parlamentních voleb a ústavních zvyklostí (proti jejichž porušování se demonstrovalo).

Na svůj blog jste napsal, že se studenti připojením ke stávce postavili proti výsledku voleb. Podle vás je tedy v pořádku, že je premiérem trestně stíhaný člověk? Neměl by Andrej Babiš z funkce odstoupit do doby, než se vyjasní, zda se něčím provinil?

Máte pravdu v tom, že píši, že se studenti připojením ke stávce postavili proti výsledku voleb. Ale z toho nelze vyvodit to, že současný stav schvaluji. Demokracie a tedy i výsledky voleb by se měly respektovat, ať se mi současný premiér líbí, nebo ne. To, že ctím výsledky voleb, ale ještě neznamená, že situaci na naší politické scéně hodnotím jako zdravou.

Já pana Babiše nepodporuji. Že je premiérem právě on, se mi nelíbí; zrovna tak to, že je ve své funkci trestně stíhaný. Ale o tom je demokracie – člověk se musí umět srovnat i s porážkou. Měl by pan Babiš odstoupit, dokud se neprokáže jeho nevina? Neměl. Měl by „makat“ a jeho odpůrci by měli ctít presumpci neviny.

Stávkující také dali najevo nesouhlas s tím, že vláda v demisi bez důvěry Sněmovny má neomezeně dlouhou dobu a volné pravomoci. V tom, předpokládám, s nimi také nesouhlasíte...

Samozřejmě ani toto není ideální situace. Nicméně to, že pan prezident nedal panu Babišovi časový limit, vnímám jako dobré, neboť takto je mnohem větší šance, že se panu premiérovi podaří sestavit takovou vládu, která by důvěru Sněmovny získala. Hlavně ať se politici nějak dohodnou; ať máme funkční a v očích národa jaksi kompetentnější vládu. A současná vláda v demisi je pořád lepší než ta Sobotkova.

Na svém blogu také uvádíte, že se většina studentů chtěla jen „ulít“ z hodiny. Jak to víte? Ptal jste se spolužáků, proč stejně jako vy nezůstali ve třídě?

Ano, ptal. V naší třídě zaznívala slova jako „tak tam půjdem, je to omluvený“, „jo, půjdu tam, aspoň mě nebude zkoušet z matiky“ nebo „skvělý, volná hodina, kašlem na to a jdeme na čáďo“.

Vymezujete se proti elitám. Píšete, že práce je u „budoucí elity“ zcela vyloučena nebo že bydlet v Praze znamená být vychován samozvanou elitou národa. Sám však studujete na gymnáziu. Neodporuje si to?

To, že někdo studuje na gymnáziu, ještě neznamená, že patří k nějaké elitě; ačkoli třeba u nás jsem od učitelů již slyšel slova jako „vy jste ta elita národa…“ a podobně. Já se za elitu nepovažuji, nepovažuji za ni ani své spolužáky, ani své učitele. Všichni jsme Češi, národ, občané. Někdo se ale chce považovat za „lepšího“ Čecha nebo „lepšího“ občana, za onu „elitu“. Proti tomu se vymezuji.

Na svém Facebooku sdílíte příspěvky členů SPD. Podporujete tuto politickou stranu?

Sdílím příspěvky členů více politických stran a hnutí. Co se týká Svobody a přímé demokracie, musím říci, že v některých bodech svého programu má mou plnou podporu. Zejména ve věci prosazení trestní a hmotné odpovědnosti politiků. Jsem přesvědčen, že každý musí nést odpovědnost za své činy a za svá rozhodnutí. A to obzvláště tehdy, pokud tím ovlivňuje životy třeba i milionů. Naproti tomu třeba s bodem o odvolatelnosti politiků na základě lidové iniciativy zásadně nesouhlasím; dá se snadno zneužít a v jistých případech bych se neostýchal ji označit i za popření demokracie vůbec.

To je stejné, jako když nyní odsuzuji protesty proti vítězům voleb. Takhle by bylo možné odvolat prakticky kohokoli za předpokladu, že by ve volbách nezískala jeho strana/hnutí nadpoloviční většinu hlasů… Naše zastupitelská demokracie vykazuje stále zřetelněji svoje vady a narůstá nespokojenost. Proto lidé volili SPD požadujíce přímou demokracii, větší kontrolu nad politickým děním. Ale přímou demokracii považuji spíše za chabou záplatu než za trvalé řešení. Ale lepší než nic.

V textu také píšete „Postavme se za skutečnou pravdu, za opravdovou svobodu a demokracii“. Co podle vás tyto hodnoty znamenají?

Svoboda – pod tou snad rozumíme všichni totéž. Je to stav, kdy člověk není omezován ve prospěch nějaké ideologie. Pak by byla řeč o opaku svobody, o totalitě. Jen bych při té otázce rád upozornil i na svobodu slova. Jsou cenzurovány sociální sítě či e-maily. Lidé jsou souzeni za svá slova, byť neškodná, nebo dokonce chvályhodná. To není opravdová svoboda.

A demokracie? Ve svém článku vyzývám, abychom se postavili za „nezměnitelnou, spravedlivou a ctěnou demokracii!“ – taková má podle mě být. Tím chci říci, že demokracie nemá být ohýbána a zpochybňována podle toho, jak se to zrovna komu hodí. Ale to už není problém demokracie, nýbrž těch, kdo se nedovedou smířit s tím, jak voliči rozdali karty.

Je pro vás SPD stranou, která tyto hodnoty představuje?

Jestli hnutí Svoboda a přímá demokracie představuje hodnoty svobody a demokracie? No, dělá, co může. A dělá to dobře. Svůj program aktivně prosazuje a v jeho duchu jedná. Tak to má být.

Na Facebooku jste kritizoval politiky, kteří odešli ze sálu během inauguračního projevu Miloše Zemana. Proč si myslíte, že měli zůstat? Třeba jen z obyčejné slušnosti. Když učitelka ve škole říká fakta, která se mi nelíbí, taky se nezvednu a neodejdu z hodiny. Kritici Miloše Zemana po jeho projevu rozhořčeně říkali: „Jak si to vůbec mohl dovolit, takhle se navážet do veřejnoprávních médií, taková nehoráznost!“ Ale nikdo z nich už neřekl: „Jak si to mohli poslanci dovolit, odejít uprostřed inauguračního projevu, taková nehoráznost!“ Co dodat? Pokrytectví. Dvojí metr. A přitom pan prezident jen ukázal na výzkumem podložená fakta.

Na Facebooku jste se zastal aktivisty Martina Zapletala, kterého vyšetřuje policie kvůli tomu, že 17. listopadu vyzval v projevu k obraně národa, konkrétně k tomu, aby lidé měli v pohotovosti cepy, sudlice a vidle, které mají použít proti muslimům. Tento jeho výrok vám připadá v pořádku?

Ano, zastal jsem se ho. Styděl bych se, kdyby ne. Pan Zapletal vyzýval k obraně vlasti a národa v případě nutnosti. Nic víc a nic míň. To je něco ušlechtilého, ne odsouzeníhodného. Lidé jako on by měli dostávat spíše vyznamenání, než aby byli vyšetřováni, souzeni a trestáni.

S panem Zapletalem máte shodné příjmení. Je to váš příbuzný, nebo se jedná pouze o náhodu?

Martin Zapletal není můj příbuzný, neznám ho. Jestli jsme nějak spřízněni, tak ne pokrevně.