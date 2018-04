Studenti ve Sněmovně řešili odvolání prezidenta a vystoupení Česka z EU

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se v pondělí uskutečnil už třetí ročník Dětské konference „Dnes jsem jako poslanec“. Studenti základních a středních škol jednali o současných politických problémech jako je vystoupení z Evropské unie nebo odvolání prezidenta.

„Prezidenta bychom měli odvolat nejen při velezradě nebo nedodržení ústavy, ale i pokud veřejnost jednoduše zklame,“ myslí si zástupce za studenty Základní školy Byšice. Špatný zdravotní nebo psychický stav je podle nich také dostačujícím impulsem k odchodu prezidenta z funkce. Svými požadavky tak někteří studenti naráželi na odvolání současného prezidenta Miloše Zemana.

„Pokud si někoho zvolíme, měli bychom mít také možnost ho odvolat,“ konstatuje Klára Hrdličková ze Základní školy Burešova v Praze. Možnost odvolání by podle nich možná zajistila zodpovědnější chování na tomto postu a lepší zastupování státu navenek.



Dlouhá diskuze proběhla i na téma ohledně vystoupení z EU. „Pokud by v jednom členském státě vypukla ekonomická krize, hned bychom byli také ohroženi, což nechceme. A to teprve nemluvíme o až směšných vyhláškách z Bruselu, které nás utiskují,“ říká student ze Základní školy Byšice. „Naše Česká republika by se stala zase samostatnější a byli bychom konečně opět svobodní,“ navazuje na něj další ze zúčastněných. Najdou se mezi nimi však i ti, kteří například evropskou měnu euro považují za výhodnou.

Studenti vnímají podobné akce jako cenné zkušenosti

Podobné akce mohou některým studentům pomoct nejen s tím, jak vystupovat před větším publikem, ale i k rozhodnutí, čemu by se dál rádi věnovali. „To, že jsem si mohla vyzkoušet, jaké to je, když řeknu v Poslanecké sněmovně přede všemi svůj názor, pro mě byla cenná zkušenost. O budoucí profesi v politice hodně uvažuji,“ podělila se o své dojmy z akce studentka deváté třídy, která se zrovna zvažuje, jakou střední školu si má vybrat.

„Hodně profesorek mi říká, jak skvěle diskutuji a mám správný pohled na věc. Prý jsem taková zastánkyně spravedlnosti,“ říká dívka s úsměvem. Z kariéry v politice má však trochu obavy. „Stále se rozhoduji. Prosadit se v politice není hlavně na začátku vůbec jednoduché,“ dodává.

Poslancům chybí poctivost, říkají studenti

Pokud by si zvolili kariéru poslance, pak by byli mnohem poctivější a dodržovali to, co voličům slíbili. „Nedivím se, že dnešní společnost vládě nedůvěřuje. V kampaních před volbami naslibují všechno možné, ale skutečnost je pak úplně jiná. Svědomí asi někde ztratili,“ říká jeden ze studentů.



Podle poslance ODS Marka Bendy, je potřeba takové akce organizovat dál, aby mělo o veřejné dění zájem více lidí, a to hlavně mladých. „Diskuze mě velice mile překvapila. Zazněla slova respektu i omluvy, což v Poslanecké sněmovně vůbec běžné není,“ konstatoval.

Konferenci pořádá Nadační fond Modrá rybka. Zúčastnila se jí dvě sta žáků a studentů ve věku 13 –17 let ze základních škol a gymnázií z Prahy, Pardubic, Liblic, Třebíče a Staré Boleslavi. Žáci a studenti měli za úkol připravit si usnesení k obecnému referendu a prosadit svůj názor před ostatními. V hlavním zasedacím sále Poslanecké sněmovny si pak vyzkoušeli práci poslance.