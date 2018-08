Piráti chystají lex Poche. Europoslanci by nesměli pracovat na ministerstvu

Lipavský pro iDNES.cz shrnul, že současný zákon o volbách do Evropského parlamentu zakazuje europoslanci vykonávat celou řadu funkcí, například nesmí být ministrem, soudcem nebo ombudsmanem.

„Chybí tam ale pracovněprávní vztah vůči ministerstvu, což je právě z mého pohledu křížení exekutivy a legislativy. Demokracie přitom funguje na principu, že tyto dvě složky se nemísí - až na funkci ministra, který má specifickou funkci tím, že je člen vlády, která má pozici v parlamentu,“ zmínil Lipavský.



Má pocit, že tvůrcům legislativního procesu ani nepřišlo na mysl, že by europoslanec mohl pracovat na ministerstvu, proto to v zákonu není. Nicméně případ europoslance Pocheho podle něj ukazuje, že je to třeba právně ošetřit.

Oficiálně odpracoval jen 15 hodin za měsíc

Ačkoli Jan Hamáček, místopředseda vlády pověřený řízením resortu zahraničí, 11. července tvrdil, že Poche nebude v Černínském paláci v žádné oficiální funkci a prakticky neexistuje smluvní vztah mezi ním a resortem, dohoda o pracovní činnosti dokládá něco jiného.

Podle smlouvy Poche na ministerstvu pomáhá jako politický náměstek a bude vykonávat poradenskou činnost, za což mu bude poskytnuta odměna ve výši 300 korun na hodinu.

Server iRozhlas.cz před dvěma týdny informoval, že v červenci Poche strávil prací pro ministerstvo pouze 15 hodin, jak vyplývá z jeho výkazů. Následně se europoslanec bránil, že se práci na ministerstvu skutečně věnuje. „Nechci ale vykazovat žádné hodiny. Říkal jsem, že to bude nehonorované. Ve smlouvě ale je, že mám vykazovat hodiny, tak jsem jich 15 vykázal,“ vysvětlil serveru.

A podobného názoru je i Lipavský, který se domnívá, že činnosti tam vykonává mnohem více, než vykazuje. Sám poslal dotazy na resort zahraničí týkající se veškerých smluv uzavřených mezi ministerstvem a Pochem i ohledně plnění, které europoslanec dostává. Lipavský se zatím odpovědi nedočkal, nicméně je odeslal teprve před 12 dny.

Poche: Piráti řeší marginality

Poche iDNES.cz sdělil, že nezná žádného europoslance, který by na nějakém ministerstvu pracoval. Překvapilo ho ovšem, jakou marginalitou se Piráti zabývají. Upřesnil, že s ministerstvem má uzavřenou dohodu o pracovní činnosti a nikoli pracovní úvazek, protože ten znemožňuje zákon o státní službě.

Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Irena Valentová uvedla, že zaměstnáním Pocheho ve funkci politického náměstka se ministerstvo nedopouští žádného střetu zájmu.

„Vzhledem k tomu, že žádná úprava zákona o volbách do Evropského parlamentu v tuto chvíli uzákoněna nebyla a jedná se teprve o návrh jedné z politických stran, je tak bezpředmětné v této souvislosti nad čímkoliv spekulovat,“ konstatovala dále Valentová.

I kdyby pirátský návrh vešel v účinnost během půl roku, což je zhruba průměrná doba, kterou legislativní proces trvá, Pocheho setrvání na ministerstvu tím neovlivní. „Navrhujeme účinnost zákona po příštích volbách do Evropského parlamentu. Není to tedy mířeno, že by to mělo vystrnadit pana Pocheho, ale spíš je to symbolická věc,“ uvedl Lipavský. Dodal, že zatím netuší, jestli by zákon získal dostatečnou podporu ve Sněmovně.