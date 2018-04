Moje dcera YouTube nenáviděla, policii jsem varoval, řekl otec střelkyně

Otec Aghdamové Ismail pro server The Mercury News uvedl, že se incidentu dalo předejít. Den před střelbou se totiž obrátil na policii, aby mu pomohla jeho dceru najít. Pohřešoval ji od pondělí, kdy mu už druhý den nezvedala telefon. Policisty podle svých slov varoval. Řekl jim, že by Nasim mohla mířit právě do centrály YouTube, protože „tu společnost nenávidí“.



V úterý ve dvě hodiny ráno policisté Aghdamovou našli. Spala v autě ve městě Mountain View, vzdáleném dvacet pět kilometrů od kanceláří YouTube. Zavolali její rodině, ale nezadrželi ji. Byla podle nich „pod kontrolou“.

O deset hodin později vešla podle vyšetřovatelů Aghdamová na venkovní terasu v sídle YouTube v San Brunu a začala střílet z pistole. Tři lidi zranila, než obrátila zbraň proti sobě.



„Nebyl jsem si jistý, zda neutíkají pro zábavu“

Podle velitele sanbrunské policie Eda Barberiniho dorazili strážníci k hlášené střelbě ve 12:48. Na místě panoval chaos, všude kolem utíkali lidé z kanceláří.



Odvysílané záběry ukazují zaměstnance, jak opouštějí areál s rukama nad hlavou. Na jiných snímcích se zase evakuovaní řadí do fronty, aby je mohli policisté prohledat.

Během útoku se přitom na sociálních sítích začaly objevovat zprávy pracovníků, kteří informovali o probíhající střelbě. „Seděl jsem u stolu, když jsem uslyšel výstřely a viděl utíkat lidi. Teď jsem zabarikádovaný v místnosti se spolupracovníky,“ napsal na Twitteru zaměstnanec YouTube Vadim Lavrusik.

Paniku pak popisovali i další. „Nejdřív jsem si nebyl jistý, jestli (neutíkají) pro zábavu,“ řekl listu The Guardian Michael Ho, který si zrovna telefonoval s manželkou, když spatřil běžící kolegy. Když si všiml zděšení v jejich obličejích, došlo mu, že se o legraci nejedná.

Softwarový inženýr Zach Vorhies popsal, že právě seděl v kanceláři, když se spustil požární poplach. Vyšel tedy ven přes vnitřní nádvoří mezi hlavní budovou a garážemi, kde všiml si muže ležícího na zemi se střelným zraněním na břiše. Pak zaslechl hlas, který podle něj patřil útočníkovi: „Tak mě pojďte dostat!“, načež uviděl ozbrojené policisty.



Projektový manažer Todd Sherman měl zrovna jednání, když zaslechl, jak lidé utíkají z budovy. Při odchodu z místnosti uviděl „kapky krve na zemi a na schodech“. „Vynořily se policejní hlídky, vyskákaly ven s připravenými zbraněmi a já jim řekl, kde se to stalo,“ uvedl.

Aghdamová kritizovala YouTube dlouhodobě

Policie identifikovala střelkyni jako Nasim Aghdamovou, motiv útoku je předmětem dalšího vyšetřování. Některá média uvedla, že jeden z postřelených byl přítel Aghdamové, který pro firmu pracoval a se kterým se měla ráno pohádat. Policisté však sdělili, že v tuto chvíli nemají žádný důkaz, že střelkyně někoho ze zraněných znala nebo že si oběti vybírala cíleně.

Aghdamová si už řadu měsíců stěžovala, že YouTube cenzuruje její videa a odmítá jí platit, informovala stanice BBC. „Na YouTube ani na jiné stránce, kde se sdílejí videa, není zajištěna rovná příležitost růstu. Váš kanál poroste, jen pokud to oni budou chtít,“ kritizovala společnost na své webové stránce.

V lednu 2017 zveřejnila video, ve kterém si stěžovala, že YouTube filtruje její obsah, což vede k nižší sledovanosti.



Nasim Aghamová žila v San Diegu v jižní Kalifornii. Na svém youtubovém kanálu a webových stránkách zveřejňovala videa zabývající se mnoha tématy, především však upozorňovala na krutost páchanou na zvířatech. Její kanál Nasime Wonder1 měl okolo pěti tisíc odběratelů.