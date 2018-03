Úřadům se dosud nepodařilo zjistit, jakým způsobem se chlapec dostal k pistoli, píše server USA Today. Matka dětí se v době neštěstí nacházela v jiném pokoji. Není také jasné, jestli chlapec v tak nízkém věku vůbec věděl něco o nebezpečí používání zbraní.

„Je mu teprve devět let. Předpokládám, že podobné chování viděl v televizi nebo ve videohrách. Nevím, jestli vůbec tušil, co jeho počínání způsobí. Na to zatím neumíme odpovědět. Je to obrovská tragédie,“ uvedl místní šerif Cecil Cantrell.

„Je to pro nás úplně neznámý případ. Nikdo z nás se ještě nikdy nesetkal s devítiletým dítětem, které by zastřelilo svého sourozence. Nevíme jak postupovat. Ani nevíme, zda bude možné vznést obžalobu,“ dodal Cantrell.

Prošetřování incidentu prý za žádnou cenu nehodlá uspěchat. „Musíme si být jistí, že při vyšetřování neuděláme žádnou chybu. Je to velmi citlivý případ, protože se jedná o mladistvé, takže chceme za každou cenu udělat to, co je správné,“ uzavřel šerif.