Při střelbě v obchodním centru v USA zemřeli tři lidé, útočník je na útěku

Policie v Thorntonu, který leží zhruba 16 kilometrů severovýchodně od Denveru, uvedla ve středu večer místního času na twitteru, že reaguje na střelbu v obchodním centru. Místní televize přinesla záběry, na kterých bylo vidět kolem obchodu množství policejních aut a ambulancí.

Agentura AP citovala policejního mluvčího Victora Avilu, podle kterého vešel do obchodu muž, který začal z pistole střílet do lidí, a vzápětí rychle odjel v autě. „Nevíme, co přesně bylo motivem útočníka. Každopádně to byl otřesný a ohavný čin.“



Aaron Stephens stál ve frontě před pokladnami, když uslyšel tři výstřely. „Zákazníci i zaměstnanci najednou křičeli a pak všichni začali zběsile utíkat. A já běžel také, protože jsem nechtěl, aby mě zabili,“ popisoval atmosféru jeden ze svědků.

Server theDenverChannel.com s odvoláním na informované zdroje uvedl, že policie podezřívá ze střelby dva muže. Oba jsou údajně stále na svobodě. Agentura AP napsala, že zatím nebyl nikdo zatčený a detektivové prohlížejí záznamy bezpečnostních kamer a zpovídají svědky kvůli popisu střelce.