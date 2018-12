Po střelbě v centru Štrasburku jsou nejméně dva mrtví, střelec je na útěku

Ve Štrasburku se v těchto dnech konají hojně navštěvované vánoční trhy. List Les Dernires Nouvelles d’Alsace na svém webu uvedl, že policie prověřuje hypotézu teroristického útoku. Podle informací tohoto regionálního deníku střelec zahájil palbu v ulici Rue des Grandes Arcades, která je frekventovanou obchodní tepnou. Agentura Reuters uvedla, že policie totožnost útočníka zná díky jeho kriminální minulosti.



„Byly slyšet výstřely a lidé utíkali pryč. Trvalo to asi deset minut,“ řekl stanici BFM jeden z místních obchodníků.

Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI