Útočník v Kalifornii zastřelil pět lidí včetně manželky, poté i sebe

O incidentu informovala agentura Reuters s odvoláním na místní policii. Podle šerifa okresu Kern Donnyho Youngblooda se nejednalo o náhodně vybrané cíle.

Útočník nejprve v přepravní společnosti zastřelil svou ženu a jiného muže, informoval na tiskové konferenci šerif Youngblood. Agresor posléze honil dalšího zaměstnance firmy, kterého zastřelil u nedalekého obchodu se sportovním vybavením.

Jeho posledními dvěma oběťmi jsou dva lidé, které zastřelil v obytném domě. Útočník pak podle web ABC News unesl vůz, v němž žena vezla své dítě. Když se mu ale do cesty postavil šerifův zástupce, střelil se do hrudi a zemřel. To vše podle Youngblooda trvalo deset až 15 minut.

Šerif Youngblood na tiskové konferenci nezveřejnil identitu obětí. Žena, jejíhož vůz se útočník zmocnil, i její dítě jsou v pořádku, informoval šerif. Policie vyslýchá tři desítky svědků.