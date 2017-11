Útočník z Texasu střílel do zvířat a oslavoval masakr, tvrdí jeho kolegyně

V neděli šestadvacetiletý Devin Patrick Kelley postřílel v kostele ve městě Sutherland Springs 26 lidí a desítky dalších zranil. Na útěku zemřel (více o střelbě v Texasu zde). Jeho kolegové a kamarádi tvrdí, že agresivní sklony projevoval už v minulosti. Potvrzuje to i Jessika Edwardsová, která Kelleymu velela na letecké základně Holloman Air Force Base v Novém Mexiku.

„Vždy přitahoval problémy, jeden za druhým,“ popisuje. V roce 2012 stanul před soudem kvůli napadení manželky a nevlastního syna. Od té doby byl podle Edwardsové nesoustředěný a utápěl se v depresích. „Vyhrožoval, že se zabije, pokud mu nedovolím jít za kaplanem,“ vzpomíná. Mimo setkání s duchovním armáda Kelleyho poslala i na sezení s psychiatrem. Ke zbraním, které použil při útoku, se tedy neměl dostat (více zde).

Kvůli množícím se problémům nakonec Kelleyho z armády propustili. Krátce na to kontaktoval Edwardsovou přes Facebook. Žádal ji, zda by mu nemohla pomoct při shánění práce. „Chtěla jsem mu pomoct. Doufala jsem, že uspěje,“ popisuje. Jejich konverzace se však postupem času stala poněkud nepříjemnou.

Kelley například v jednu chvíli začal oslavovat útok Dylanna Roofa, který v červnu 2015 zastřelil v kostele v Jižní Karolíně devět lidí (více o této střelbě se dočtete zde). „Tvrdil mi, jak je to super. Říkal, že by chtěl mít nervy na to, udělat něco podobného. Pak dodal, že jediné, co zvládne, je zabíjet zvířata,“ prozradila Edwardsová serveru CNN.

V roce 2014 byl napomenut policií, když kopal na ulici do psa. Za přestupek musel zaplatit pokutu. Stranou pozornosti si však vybíjel svou zlost na zvířatech mnohem brutálnějším způsobem. Přes internetové diskuze a bazary si kupoval domácí zvířata, nejčastěji psy, a trénoval na nich střelbu. Svěřil se s tím i Edwardsové.

Když ti bude špatně, zavolej mi

Ta se o nedělním útoku dozvěděla krátce po tragické střelbě. Informoval jí o tom kamarád v textové zprávě. „Jessiko, byl to Kelley. Byl to on, kdo střílel,“ stálo ve zprávě. „Upustila jsem skleničku a začala jsem plakat,“ vzpomíná Edwardsová. Tvrdí, že pro Kelleyho udělala, co mohla. Dokonce jí prý svého času děkoval, že mu „kryje záda“.

Edwardsová by si nikdy nepomyslela, že Kelleyho nepříjemné zprávy mohou přerůst v něco horšího. „Prostě se choval divně, ostatně jako vždycky. Když něco takového říká příčetný člověk, nikoho by nenapadlo, že to skutečně udělá,“ vysvětluje. Edwardsová. Po střelbě okamžitě kontaktovala FBI. Agentům sdělila, že s Kelleym vedla konverzaci po sociálních sítích.

Prozradila rovněž, že mu dala své telefonní číslo. „Když se někdy dostaneš do takového stavu, že bys chtěl ublížit sobě nebo někomu jinému, zavolej mi,“ radila mu. „Udělala jsem to, protože mi jednou řekl, že jsem jediný člověk, který ho dokáže uklidnit,“ tvrdí Edwardsová.

Kelley bohužel nikdy nezavolal. „Štve mě to, protože se cítím, jako kdybych zklamala. Ve skutečnosti jsem ale udělala všechno, co bylo v mých silách,“ dodává.