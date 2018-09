Muž začal střílet v bance v americkém Cincinnati, zabil tři lidi

„Uslyšel jsem asi osm výstřelů a lehnul si na zem. Pak jsem viděl, jak přichází policie. Ještě teď se třesu,“ sdělil svědek události. „Byli jsme ve 29. patře a zaslechli výstřely,“ uvedl další svědek. „Policie rychle zablokovala celou ulici. Hned jsme věděli, že je něco špatně. Měli jsme strach.“

Jeden z náhodných kolemjdoucích řekl novinářům, že se chystal vstoupit do banky, když ho někdo varoval, že se tam střílí. Leonard Cain dodal, že uviděl ženu, která tam také šla a kterou se ostatní marně pokoušeli varovat.

Žena jim nevěnovala pozornost, protože měla na uších sluchátka.

„Vešla do dveří a on (pachatel) ji zastřelil,“ řekl Cain.

Policie doporučila obyvatelům města, aby nevycházeli z domu, dokud se situace neuklidní.



Náměstí Fountain Square, kde došlo k neštěstí, je rušným středobodem města. Ulice jsou plné obchodů, hotelů a restaurací. Dominantou místa je 30podlažní mrakodrap The Fifth Third Center.

„Jak odporně a tragicky začal tento den,“ reagoval na twitteru místní radní R. G. Sittenfeld. „Metla násilí páchaného střelnými zbraněmi zanechává jen ztráty,“ dodal.



Místní policejní oddělení brzy po vypuknutí incidentu oznámilo, že pachatel byl zneškodněn. Do nemocnice byli převezeni čtyři lidé, u nichž byla následně konstatována smrt.

Prostor před vchodem do budovy policie kvůli vyšetřování uzavřela. Podle listu The Cincinnati Enquirer se někteří zákazníci banky schovali před střelcem do umývárny. Jedna oběť střelby byla nalezena v nedaleké cukrárně.