Školky musí dětem povolit veganské jídlo, říká ombudsmanka. Některé nechtějí

I jídlo může být překážkou nástupu do mateřské školy, přesvědčila se žena, jejíž stížnost nedávno řešil Úřad veřejného ochránce práv. Když chtěla pro svého potomka jako veganka upravený stravovací režim, vedení mateřské školy nedovolilo, aby mu veganskou stravu nosila v krabičkách z domova. Jenže hladem dítě ve školce být nemůže.

„Ředitel mateřské školy má při přijetí dítěte povinnost stanovit na základě dohody s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě stravovalo vždy, pokud je v době podávání jídla přítomno v mateřské škole,“ upozornila v reakci na stížnost ombudsmanka Anna Šabatová.

Pokud by školka zcela odmítala jakoukoliv dohodu o alternativním stravování, mohla by se podle ní dopustit nepřímé diskriminace z důvodu světonázoru. „Školka nemusí vyjít vstříc jakýmkoliv požadavkům v oblasti stravování, jisté vstřícné kroky však v zájmu uzavření dohody učinit musí,“ uvedla.

Že škola vyloučí alternativní stravu, pokud jsou rodiče ochotni ji sami připravovat a donášet do školy, považuje za nepřiměřené. „Pokud by jídlo přinášeli například v termoboxu, nepředstavuje to pro mateřskou školu žádné (případně minimální) zatížení navíc, neboť jídlo není třeba skladovat v lednici ani ohřívat,“ doplnila ombudsmanka.

Žádný domácí dort ani cukroví

Mateřské školy nemají povinnost, vařit každému „odlišnému“ malému strávníkovi na míru. Ochotné a schopné upravit dítěti pokrm jsou zpravidla hlavně ze zdravotních důvodů, kvůli stále častějším alergiím na mléko, lepek, ořechy a jiné běžné součásti jídelníčku.

„Alergickým dětem vaříme ve školce, avšak k tomu je nezbytné, aby kuchařka byla proškolená na přípravu diet. Je nutné, aby vše odpovídalo hygienickým předpisům, kontrolují se výživové hodnoty, měří teplota a podobně,“ říká ředitelka mateřské školy v brněnské části Bystrc Hana Mišková.

Alergik si podle jejích slov případně může donést do školky třeba sojové mléko či jiné náhradní potraviny, omezení však musí mít potvrzené od lékaře. Pokud potvrzení nemá, z domu nic nosit nesmí. Zákaz je jinak plošný a týká se třeba i doma upečených zákusků na oslavu narozenin či třeba vánočního cukroví.

„U diet je udělaná výjimka. S veganstvím jsme se zatím nesetkali a jako člověk bych s donosem veganského jídla neměla problém, ale já zodpovídám za stravu a to, jak je upravená, a pokud by přišla hygiena, byly by z toho nepříjemnosti,“ soudí ředitelka.

Stejný postoj zastává i ředitelka mateřské školy v pražských Košířích Naděžda Suchá. „V případě lékařem potvrzené diety rodič každé ráno dítěti nosí celodenní stravu. Těžko si ale někdo přinese potvrzení od lékaře, že je vegetarián nebo vegan. V takovém případě to nemůžeme dovolit, u hygieny bychom to jen těžko obhajovali,“ řekla iDNES.cz.

Donesené jídlo musí škola uchovávat odděleně, aby nepřišlo do styku s pokrmy připravovanými pro školku, a musí je zapisovat do zvláštního sešitu.

Vyjdou vstříc veganovi i Japonci

Ne všude však donášku veganské stravy vnímají jako problém. „Maminky alergiků mohou v jídelním lístku každý týden upozornit na pokrmy nevhodné pro jejich potomka, a po domluvě se z nich dětem snažíme dát závadnou ingredienci pryč. Úplně speciální požadavky ale většinou skutečně řešíme donosem,“ říká ředitelka školky v plzeňské ulici Waltrova Eva Zennerová.

Mezi speciální požadavky lze podle jejích slov zařadit třeba právě veganské stravování. „V minulosti k nám chodil Japonec se zcela odlišným stravováním, takže mu rodiče nosili své jídlo. Měli jsme tady i vegetariány či děti na různých dietách a vždy jsme to nějak zvládli, snažíme se rodičům vycházet vstříc,“ doplnila.

Souhlasí i ředitelka školky v ostravských Mariánských Horách Marcela Žitvaiová. „Matka si třeba s vedoucí školní kuchyně odsouhlasí, že místo řízku přinese plátek sojového masa. Sepisujeme dohodu, že si bude nosit vybrané druhy potravin a ručí za jejich nezávadnost,“ objasnila.

Alergických dětí podle jejích slov přibývá. Aktuálně mají mezi 73 dětmi tři s intolerancí na mléko a dvě s bezlepkovou dietou „Snažíme se respektovat odlišnosti, i když se vyskytují poměrně výjimečně. Pokud maminka vyjádří přání, snažíme se najít kompromis. Nemělo by se stát, aby dítě mělo kvůli odlišnosti omezený přístup k předškolnímu vzdělávání,“ míní.

Hlavní hygienik: Rozhodnutí je na provozovateli

Dodržování předpisů ve školních jídelnách kontrolují jednotlivé krajské hygienické stanice, jejichž práci v terénu usměrňuje hlavní hygienik ministerstva zdravotnictví.

Na dotaz iDNES.cz, zda se školy, které umožní donášení jídla i bez potvrzení lékaře, vystavují nějakým postihům, odpověděl hlavní hygienik neurčitě.

„Orgán ochrany veřejného zdraví ani žádný právní předpis hygienické požadavky vztahující se na donesené pokrmy, které budou dítěti podány v rámci školního stravování, nestanovuje,“ sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Možnost podávat dítěti donesené jídlo je prý plně v kompetenci provozovatele školní jídelny. „Na základě dohody s rodiči nebo jiným zákonným zástupcem dítěte. Pouze v případě ohrožení veřejného zdraví může místně příslušná krajská hygienická stanice uvedenou činnost omezit nebo zakázat,“ sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví.