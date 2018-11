StoletíDNES: Zasněžená krajina a lidé s kravkami. Poznáte místo?

Na snímku to vypadá na idilickou Ladovskou zimu. Několik lidí z městečka v severních Čechách vyvedlo své kravky do průvodu. Poznáte obec, která se za nimi nachází? Jak už bylo řečeno, město se nachází v Ústeckém kraji poblíž česko-německých hranic. Pokud víte, o které se jedná a je to pro vás až příliš jednoduché, můžete zkusit tipnout, o jakou událost jde a z jakého období fotografie pochází.

StoletíDNES Seriál StoletíDNES navazuje na úspěšný projekt 100 pohledů. Vždy jednou za 14 dní zveřejníme aktuální snímek z dějiště konkrétní události. Jeho součástí bude i historická fotografie, která ji zachycuje. O týden později doplníme informace o dané situaci a další snímky. V průběhu roku představíme fotografie z klíčových okamžiků minulého století, ale i snímky trochu odlehčující „vážné“ dějiny.