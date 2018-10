StoletíDNES: Zábava pro masy. Poznáte místo, kde se srotily tisíce lidí?

Aktuální díl seriálu StoletíDNES není příliš těžký, proto to bude bez nápovědy. Tisíce lidí se totiž na tomto místě, při jedné konkrétní události, schází už desítky let. Poznáte, jaké místo je na snímku? Jelikož to není složité, zkuste proto tipnout i to, ze kterého roku černobílá fotografie pochází.

StoletíDNES Seriál StoletíDNES navazuje na úspěšný projekt 100 pohledů. Vždy jednou za 14 dní zveřejníme aktuální snímek z dějiště konkrétní události. Jeho součástí bude i historická fotografie, která ji zachycuje. O týden později doplníme informace o dané situaci a další snímky. V průběhu roku představíme fotografie z klíčových okamžiků minulého století, ale i snímky trochu odlehčující „vážné“ dějiny.