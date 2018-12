Stíhaný šéf Lán platí miliony podezřelým firmám s adresou v jednom domě

Lány jsou přísně střeženým sídlem prezidentů, kde Miloš Zeman vedl klíčová politická jednání o budoucnosti vlády a teď tu bude trávit vánoční dovolenou. Za zeď, kterou se zbraněmi obcházejí vojáci hradní stráže, se ovšem podle zjištění MF DNES pravidelně vydávají pracovníci neprůhledných a vzájemně provázaných firem s latinskými názvy, za které jako majitelé vystupují Ukrajinci. Od roku 2014 do nich z Lán nateklo více než osm milionů korun.

Skrumáži společností, z nichž většina sídlí v jednom paneláku v Letňanech, svěřil pěstební práce i myslivost šéf Lán Miloš Balák. Ten je stíhaný za manipulace veřejných zakázek, ale kancléř Vratislav Mynář, který ho vybral, ho odmítá odvolat.

Kromě toho, že pracují v Lánech, lze o těchto firmách dohledat jen minimum informací. Nemají webové stránky ani neplní zákonnou povinnost dodat do rejstříku své účetní závěrky.

Pobočka firmy z Užhorodu

Nadmíru úspěšná je v získávání veřejných zakázek v Lánech společnost ML-INTERIER, která je ovšem podle obchodního rejstříku jen odštěpným závodem stejnojmenné firmy sídlící v Užhrodu. Loni například firma získala zakázky na pěstební práce za 1 984 000 korun. Částka je tak jen o pár tisíc korun nižší než je dvoumilionový limit, po jehož překročení by už musela Lesní správa o zakázku soutěžit.



Dalších 350 tisíc ovšem v témže roce 2017 putovalo bez výběrového řízení ještě do společnosti Europaritet. Obě firmy spojuje stejné sídlo ve zmíněném paneláku i jméno jednatele – Mykhalo Medvid.

Společnost Europaritet se podle dohledatelných informací věnuje truhlářství. V Lánech ale peníze získala za provádění mysliveckých prací v bažantnici Amálie. „Moje je jenom firma ML-Interier. Tu další má švagr. Všechny firmy sídlí u něj v bytě,“ připustil Medvid.

To, že za podezřelých okolností firmy v Lánech získávají zakázky, přitom není novinka. Předchozí analýza MF DNES zjistila, že bez soutěže se v Lánech zadávají zakázky masivně. Mnohé jsou rozporcované na malé. Vejdou se tak pod zákonný limit, nad který zákon nařizuje soutěž.

Například právní služby, které získali Zemanovi sponzoři, advokáti Tománek, Jestřáb, tak Lány přišly na 1 999 999 korun. Limit je dva miliony. Podobné to je například i s pracovníky strakonické firmy Znakon. Kromě toho, že sponzorovali basketbalový klub řízený Balákem, dojížděli 150 kilometrů daleko spravovat polní cesty do Lán. V součtu téměř za devět milionů korun.

Všichni z jednoho paneláku

Loňský vzorec rozdělování zakázek bez soutěže provázáným firmám se sídlem v jednom paneláku se přitom opakoval už dříve. V roce 2016 firma ML-Interier dostala z Lán 1,8 milionu korun. Opět se tak vešla pod dvoumilionový limit. Více než 400 tisíc Kč za péči o bažanty směřovalo k další firmě z letňanského paneláku – Paritas. I u ní se v obchodním rejstříku vyskytuje jméno Mykhalo Medvida.

„Personální propojenost u oslovovaných dodavatelů není zákonem zakázána a na výběr dodavatele toto nemá žádný vliv,“ odpověděl na dotazy MF DNES Balák.

Organizaci podřízené Hradu přitom nevadí ani fakt, že žádná z firem, které vydělávají miliony na obhospodařování přísně střeženého prezidentského sídla, nedává do obchodního rejstříku účetní závěrky. To ale odporuje zákonu.

Zákon to nenařizuje...

„Lesní správa Lány neprověřuje, zda má účastník ve sbírce listin založeny všechny dokumenty, jelikož toto zákon zadavateli nenařizuje,“ odpověděl Balák. Podle něj musí mít každá z firem pro vstup do Lán speciální povolení a předložit seznam zaměstnanců.

Letos za myslivecké práce v bažantnici dostala firma Europaritet 450 tisíc. A bez výběrového řízení bodovala i její „sesterská“ společnost ML-INTERIER. Tentokrát si s ní ovšem 1 786 000 Kč za pěstební práce rozdělily další dva subjekty.

Stromky v Lánech tak sází i pražská společnost Verris. Jejími jednateli jsou Vasyl Andreykiv a Vasyl Pavlyuk, kteří bydlí oba ve stejném bloku paneláků v Plzni. Když ale v roce 2010 firmu u pražské notářky zakládali, nepřišli osobně. Oba k tomu zplnomocnili dalšího Ukrajince Tarase Maidycha.

„Oni sháněli práci, teď to děláme spolu,“ glosuje to Medvid.

„Vždy jsou oslovováni prověření dodavatelé, kdy na základě doporučení, referencí a eventuálně předchozích zkušeností má zadavatel jistotu, že práce budou provedeny řádně a včas. Lesní správa Lány i u zakázek malého rozsahu oslovuje vždy minimálně tři dodavatele,“ řekl MF DNES Balák. Koho Lány oslovily konkrétně, ovšem u jednotlivých zakázek dohledatelné není.

Do soutěže z ubytovny

Zato je dohledatelný průběh poslední soutěže na pěstební práce z roku 2014, kdy ještě Lesní správa vyhodnotila, že práce budou stát 2,1 milionu a tak tendr vypsala. Kromě firmy ML-Interier se ovšem do něj jako konkurence přihlásila právě spřízněná firma Paritas a třetím uchazečem byla firma Dapek CZ, kterou v té době ovládal Bělorus Anatoli Konoplianikov. Jeho jedinou v Česku dohledatelnou adresou v minulosti byla ubytovna pro lesní dělníky.

ML-Interier vyhrál díky nejlepší ceně. Ve finále mu ale Lány vyplatily téměř 2,6 milionu, což je více, než původně nabídl nejdražší uchazeč. „Dali jsme nabídku každý za sebe. Za všechny nabídku rozhodně nepodávám,“ uvedl k zakázkám Medvid. A jak se o zakázkách v Lánech dozvídá? „Přišel dopis, tak jsem se přihlásil,“ dodal.

ML-INTERIER v Lánech zakázku získal i těsně před tím, než Miloš Zeman nastoupil do úřadu. Firmu z devíti uchazečů vysoutěžil Balákův předchůdce.

Baláka policie od loňska stíhá za to, že podle vyšetřovatelů zmanipuloval stamilionovou zakázku na zpevnění vodní nádrže Klíčava v Lánech. Policie ale šetří i další lesní práce. Balák zadal oplocení lesa za 4,2 milionu firmě Kaiser.

„V lese se plotí za 50 korun za metr, tohle stálo tři sta. To se může sice jevit jako drahé, ale ono to bylo hodně specifické. Bylo to mnohem náročnější. Dělalo se to úplně jinou technologií, z jiných materiálů i v jiné kvalitě,“ hájil se jednatel společnosti Josef Kaiser.