Hawkinga pohřbili ve Westminsteru, jeho poselství putuje vesmírem

V historické budově opatství v centru Londýna, kde spočívají ostatky významných postav britské historie, proneslo smuteční řeč několik osobností spjatých s Hawkingovým životem.

Hawking, považovaný za nejvýraznějšího teoretického fyzika současnosti, zemřel ve věku 76 let letos v březnu.



Mezi řečníky byli astronaut Tom Peake, královský astronom Martin Rees, vědcův spolupracovník a nositel Nobelovy ceny Kip Thorne a herec Benedict Cumberbatch, který Hawkinga ztvárnil ve filmu. Během obřadu se na Hawkingovu počest rozezněly zvony gotického chrámu opatství.



Součástí obřadu bylo i vyslání Hawkingova poselství, zakomponovaného do hudby řeckého skladatele Vangelise, do vesmíru. Podle vědcovy rodiny je ze satelitu Evropské vesmírné agentury namířeno k nejbližší černé díře s označením 1A 0620-00, která je od Země vzdálena 3 500 světelných let. Právě výzkum černých děr byl stěžejním tématem Hawkingovy vědecké kariéry.

„Je to poselství míru a naděje, o jednotě a naší nutnosti žít na této planetě ve společné harmonii,“ uvedla Hawkingova dcera Lucy.

Kromě Hawkingových nejbližších a některých britských politiků a dalších veřejných osobností na dnešní obřad dorazila tisícovka lidí vybraných z více než 25 000 zájemců, kteří se o pozvánky přihlásili na stránkách Hawkingovy nadace.

Hawkingovi v práci vědce, v níž se vedle černých děr zaměřil na vznik vesmíru či velký třesk, nezabránila ani neurodegenerativní choroba, kvůli které byl upoután na invalidní vozík. Svoje znalosti předával i široké veřejnosti. Vysoce ceněná je především jeho populárně vědecká publikace Stručná historie času.