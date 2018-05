PŘÍMÝ PŘENOS: Bannon a Davis debatují o budoucnosti Ameriky

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Debatu mezi republikánem Bannonem a lobbistou Demokratické strany Lannym Davisem moderuje bývalý velvyslanec Česka ve Spojených státech a exministr obrany Alexandr Vondra. Oba diskutující do České republiky pozvala zbrojařská skupina Czechoslovak Group. Mediálním partnerem akce je společnost MAFRA.

„Zcela jistě stojíme před problémem. Lidé chtějí do naší vlasti přijíždět už od jejího založení, protože je to země svobody a země práva. Přicházejí k nám lidé z celého světa. Náš současný prezident Donald Trump jasně konstatoval, že jisté skupiny obyvatel světa nejsou vítány. Trump si dovolil použít stereotypní kategorizaci, jako jsou muslimové či Mexičané. Mexičany popsal jako násilníky a vrahy, muslimy jako teroristy. Je to projev nenávisti a bigotnosti,“ zhodnotil Davis v úvodu přístup Donalda Trumpa k imigraci.



Stephen Bannon provází Donalda Trumpa už od jeho prezidentské kampaně, ve které zastával funkci hlavního stratéga. Bannon je bývalým důstojníkem amerického námořnictva, kde sloužil na lodi USS Paul F. Foster v Perském zálivu. Po odchodu z armády pracoval jako investiční bankéř ve společnosti Goldman Sachs. Bannon je bývalým výkonným předsedou zpravodajského serveru Breitbart News. V roce 2015 se dostal na žebříček nejvlivnějších lidí politického zpravodajství.

Lanny Davis je známý americký televizní komentátor, konzultant, právník a příznivec Demokratické strany. V letech 1996 až 1998 působil v Bílém domě jako zvláštní poradce prezidenta Billa Clintona. V roce 2005 prezident George W. Bush jmenoval Davise členem pětičlenné Rady pro dohled nad právem na soukromí a občanskými svobodami, kterou Kongres USA vytvořil v rámci zákona o reformě zpravodajství.

Ještě před zahájením debaty poskytli oba muži rozhovor MF DNES. V něm mimo jiné Bannon prohlásil, že je jisté, že Trump pozve českého prezidenta Miloše Zemana do Bílého domu (více čtěte zde)