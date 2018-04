Analytik Kotrba dostal za útok na bezdomovce trest deset tisíc korun

„U zdejšího soudu je evidováno napadení pana M. V. ze dne 18. února 2018 panem Štěpánem Kotrbou. Dne 18. dubna 2018 byl vydán trestní příkaz, který dosud není v právní moci. Byl uložen peněžitý trest ve výši 10 000 korun s náhradním trestem jednoho měsíce odnětí svobody pro případ nezaplacení peněžitého trestu,“ sdělila na dotaz iDNES.cz místopředsedkyně Okresního soudu v Hradci Králové Helena Huláková.

„Bez komentáře,“ reagoval na žádost o vyjádření Kotrba a položil telefon. Proti rozhodnutí může podat do osmi dnů odpor. Trestní příkaz by tím zrušil, soud by nařídil hlavní líčení a případ veřejně projednal.



Incident se odehrál v únoru před Kulturním domem Střelnice, ve kterém tehdy probíhal mimořádný sjezd ČSSD. Kotrba se sjezdu účastnil jako akreditovaný novinář za Český rozhlas. Před budovou postávali bezdomovci, přítomné delegáty či novináře občas požádali o pár korun nebo cigaretu.



Oslovili i Kotrbu, který na to podle svědků reagoval tak, že nejméně jednomu z bezdomovců nastříkal do obličeje pepřový sprej. „Reagoval jsem takto na počátek napadení tím mužem. Jsem po těžkém infarktu a opravdu nemám potřebu se někde po hradeckých ulicích rvát s podnapilým bezdomovcem, který chce peníze na alkohol a nenechá se odbýt,“ tvrdil pak Kotrba.



Bezdůvodný a agresivní útok, uvedla svědkyně

Svědci však jeho verzi rozporovali. „V okolí vchodu stálo skoro třicet lidí a všichni to viděli. Rozhodně pana Kotrbu nikdo nenapadl,“ reagoval například europoslanec Miroslav Poche (ČSSD). Podle novinářky A2larm Apoleny Rychlíkové byl Kotrbův útok bezdůvodný a agresivní.



„Úplně jsem neslyšela, o čem si povídají, rozhodně to ale nebylo tak, že by tam došlo nějakému fyzickému ataku. Přesto vytáhl zničehonic Štěpán Kotrba pepřový sprej a na dvakrát ho tomu bezdomovci nastříkal do očí. Poprvé to bylo z hodně velké blízkosti, a poté, co se ten člověk zhroutil, na něj stříkal znovu. Přitom už byl zasažený a zcela bezmocný tou první dávkou,“ řekla po incidentu webu Info.cz Rychlíková.



Kotrbovo jednání následně odsoudil Syndikát novinářů ČR i Český rozhlas, který ho na sjezd akreditoval jako svého externistu. ČSSD analytika po incidentu ze sjezdu vyloučila a spolupráci s ním rozvázal i Český rozhlas.

„Incident v Hradci Králové považujeme za jeho osobní selhání. Jeho reakce byla nepřiměřená a poškodila dobré jméno Českého rozhlasu,“ řekl mluvčí veřejnoprávního média Jiří Hošna.



Policisté začali případ prověřovat poté, co se o něm dozvěděli z médií a ze sociálních sítí. Policejní komisař sdělil Kotrbovi ve zkráceném řízení podezření z výtržnictví, za což obecně hrozí trest až do výše dvou let odnětí svobody.