Průzkum: ANO by získalo třetinu hlasů. Piráti posilují, ČSSD dál ztrácí

Do Sněmovny by se dostala ještě ČSSD, které by dalo hlas 7 procent voličů, a pravděpodobně i lidovci a TOP 09 se ziskem 5 procent.



Únorová data výsledků průzkumu z konce roku ukazují posílení hnutí ANO a Pirátů a naopak mírné oslabení SPD. Malé strany zůstávají stále těsně kolem pěti procent. Podle průzkumu tak není jisté, zda by se do Poslanecké sněmovny dnes dostalo sedm nebo devět stran.

Volební model STEM ANO - 32,5 % Piráti - 13 % ODS - 11 % SPD - 9,5 % KSČM - 9 % ČSSD - 7 % KDU-ČSL - 5 % TOP 09 - 5 % STAN - 4 %

Podle volebního modelu agentury by volby vyhrálo ANO s 32,5 procenty. Na druhém místě by se umístili Piráti, kteří oproti říjnovým volbám posílili a předehnali by díky 13 procentům ODS. Ta by skončila s 11 procenty třetí.

SPD dle výsledků neposiluje, ale ani výrazně neztrácí, do Sněmovny by se dostala s 9,5 procenty.

Částečně od října posílila KSČM, která by získala 9 procent.

„Zlepšení u ČSSD nepozorujeme,“ uvedl STEM k zisku 7 procent v případě sociálních demokratů. V říjnových volbách získala strana 7,27 % hlasů. Právě propadající se oblibu u voličů má zvrátit nedělní sjezd ČSSD, kde se bude volit nové vedení. (Čtěte také: Zeman se vrátí na „místo činu“. Ovlivní to volbu nového šéfa ČSSD)

Další strany TOP 09 a KDU-ČSL se drží poblíž hranice 5 procent. Pohybují se tak na hraně zvolení do Sněmovny. Naopak Starostové a nezávislí by se se 4 procenty do dolní komory parlamentu nedostali. Nicméně, statistická chyba činí u menších stran asi dva procentní body. V případě větších stran pak tři.

Výsledky průzkumu ukazují nato, že říjnové parlamentní volby podstatným způsobem proměnily českou politickou scénu. „Předvolební výzkumy STEM ukazovaly dominantní postavení hnutí ANO, nárůst podpory Pirátů a SPD. Zachytily i propad ČSSD, který se odehrál v posledním předvolebním týdnu. Zároveň bylo zřejmé, že tři strany zůstanou těsně na hranici pěti procent,“ píše se ve zprávě STEM. Konec kampaně pak nečekaně oslabil KSČM a pomohl ODS.

K volbám by podle průzkumu přišlo 60 procent z dotazovaných, naopak 21 procent by raději zůstalo doma. Dotázáno bylo 1 028 osob.