Učitelé hrozí stávkou kvůli penězům, které navzdory slibům nedostali

Babiš při sestavování vlády učitelům sliboval, že jim od letošního září zajistí nárůst platů o patnáct a nepedagogickým pracovníkům o deset procent. To se však nestalo, slíbené navýšení má po domluvě vlády s odbory nastat od ledna příštího roku. Učitelé ze spolku Pedagogická komora, kterých je na Facebooku šest tisíc, proto zvažují, že vyhlásí stávkovou pohotovost. V anketě, kterou spolek udělal na Facebook, s tím souhlasilo devadesát procent členů.

„Členové nás ke stávce tlačí od září, kdy vláda nesplnila slib, že zvýší platy. Ale nejprve chceme jednat s ministry a poslanci. Pokud budou jednání neúspěšná, je vyhlášení stávkové pohotovosti na místě,“ sdělil iDNES.cz prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.



Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) však stávka není nutná.

„Potvrzuji, že platy vzrostou od 1.1. 2019 o deset procent v tarifní části a o pět procent v netarifní části. Dále porostou i v dalších dvou letech tak, aby průměrný plat učitelů byl na konci 45 tisíc korun. Vzhledem k tomu, co se pro rok 2019 a další období podařilo vyjednat (včetně zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům), není podle mého názoru důvod pro stávku,“ uvedl pro iDNES.cz Plaga.

Postup učitelů naopak našel zastání u místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. „Naprosto učitele chápu, je jim neustál jen slibováno zvyšování, ale tyto sliby nejsou plněny. Upozorňovali jsme na to, že se vláda se svým závazkem na zvýšení platu učitelů od začátku září hodlá o několik měsíců opozdit. Porušuje tím i jednomyslně přijaté usnesení Sněmovny. Požadavek učitelů tak považujeme za adekvátní,“ uvedla Pekarová Adamová.



Pedagogická komora nyní požaduje, aby stát učitelům přidal dvacet procent místo avizovaných patnácti. Vykompenzovaly by se tak měsíce ztráty.

„Chápu určitou netrpělivost, ale nechci proti nám (pracovníkům školství) postavit společnost. Nevím, jestli požadavky Pedagogické komory nezačne veřejnost vnímat jako přemrštěné. Myslím, že to, co nyní vláda navrhla ve státním rozpočtu, je maximum toho, co se dalo vyjednat,“ uvedl předseda školských odborů František Dobšík.



Předseda školského výboru Václav Klaus (ODS) nechtěl návrh Pedagogické komory komentovat do doby, než se s ním důkladněji seznámí.

MŠMT: Ať o příplatcích rozhodují ředitelé

Dalším přilitím oleje do ohně je připravovaný návrh ministerstva školství, který se týká příplatků pro třídní učitele. Resort chce navýšit peníze na nadtarifní části platu. Ředitelé by tak sami rozhodovali o tom, o kolik si jejich třídní učitelé měsíčně přilepší.



Návrh se však neslučuje s tím, co požaduje právě spolek Pedagogická komora a také poslanci KDU-ČSL. Ti navrhují, aby se legislativně ukotvily vyšší příplatky pro třídní učitele tak, aby dostali přidáno všichni. Návrh v létě lidovci představili ve Sněmovně, poslanci jednání o něm však již několikrát odložili.

Zatímco nyní mohou mít učitelé příplatek ve výši 400 až 1 300 korun, lidovci navrhují, aby dostávali 2 500 až 3 500 korun za měsíc. „Nyní má většina třídních učitelů příplatky u dolní hranice, což je 400 korun. A tak to zůstane i v příštím roce,“ říká Sárközi.

„Neplánujeme navrhnout zvláštní legislativní úpravu příplatků pro třídního učitele. Navíc se domníváme, že by taková úprava znamenala nesystémové zvýhodnění jedné skupiny zaměstnanců,“ reagovala mluvčí resortu Jarmila Balážová.



Podle Sárköziho však peníze, které ministerstvo školství bude posílat do nadtarifních složek, neskončí u třídních učitelů, ale v rukou asistentů pedagogů.

Jak připomíná Sárközi, z vládních materiálů přitom vyplývá, že Plaga dal návrhu poslanců KDU-ČSL ještě v květnu souhlasné stanovisko.

„Jdeme jinou strategií. Považuji tento návrh nejen za nesystémový, ale hlavně za nepokrytý penězi,“ řekl nedávno Plaga České televizi.



„Ministerstvo školství chce posílit úlohu ředitelů škol jako vedoucích pedagogických pracovníků a dát jim větší možnost k individuálnímu odměňování učitelů. Lze předpokládat, že po navýšení finančních prostředků do nadtarifní složky zváží školy možnost zvýšení příplatků za výkon práce třídního učitele. Přístup ředitelů však může spočívat i v tom, že budou další dostupné finanční prostředky určené na růst platů směřovat do motivačních složek platů, tedy zejména do zvyšování osobních příplatků,“ dodala Balážová.