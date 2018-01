Pelikán připravuje nový zákon o žalobcích, Pospíšil varuje před čistkou

Pelikán se o chystané změně zmínil v pondělí v České televizi, když hovořil o programových prioritách nové vlády. „Předložíme nový zákon o státním zastupitelství, který nově nastaví nezávislost státních zástupců na výkonné moci,“ píše se v programovém prohlášení Babišova kabinetu, který zatím vládne bez důvěry.

Podle ministra by jmenování nejvyššího státního zástupce mělo stále náležet výkonné moci, tedy vládě. Nezávislost prý bude zajištěna jinak. „Jasné funkční období, praktická neodvolatelnost v průběhu funkčního období a zároveň neopakovatelnost funkce,“ vyjmenoval Robert Pelikán. Zákon podle něj ošetří, aby byl nejvyšší státní zástupce jmenován ze soustavy státních zastupitelství. „(Jeho) vztah k vládě skončí okamžikem jmenování,“ vysvětlil.

Zákon by znamenal „přesoutěžení“ státních zástupců

Pelikán však také přiznal, že by přijetí zákona prakticky znamenalo konec všech současných vedoucích žalobců ve funkci. „Pokud by byl schválen nový zákon, tak to bude znamenat postupné přesoutěžení všech pozic vedoucích státních zástupců, od nejvyššího po okresní,“ řekl s tím, že by se dosavadní zástupci mohli do výběrového řízení přihlásit.

Proti návrhu vystoupil bývalý ministr spravedlnosti a nový předseda opoziční TOP 09 Jiří Pospíšil, který v něm spatřuje nástroj k čistce. „Může to být elegantně skrytý záměr Andreje Babiše a Roberta Pelikána, jak se zbavit nepohodlných státních zástupců, včetně Pavla Zemana a Lenky Bradáčové,“ míní Pospíšil.

Zároveň vyzývá k odmítnutí návrhu. „Nápadně totiž připomíná polský návrh zákona na výměnu všech soudců tamního nejvyššího soudu,“ přirovnal Pospíšil Pelikánův nápad ke kritizovaným reformám u severních sousedů.

Do parlamentu se však nový zákon o žalobcích v dohledné době nedostane. „Návrh je ve stádiu úvah a příprav v rámci ministerstva. Formální legislativní proces ještě nebyl zahájen,“ sdělil iDNES.cz mluvčí resortu Jakub Říman. Podle něj je „prosazení nového zákona o státním zastupitelství dlouhodobým cílem ministerstva“. Výsledkem má podle ministerstva být především posílení nezávislosti státních zástupců.

Ministr kritiku odmítá. Se Zemanem je spokojený

Ministr Robert Pelikán se proti Pospíšilově interpretaci ohradil. „Přesoutěžení je v tom návrhu dokonce už z doby mých předchůdců. Takže to samozřejmě není spojeno s žádnou současnou kauzou. Právě že nám jde celou dobu o posílení nezávislosti státního zastupitelství, ne o opak,“ reagoval.

Připomněl, že kdyby chtěl, mohl se nejvyššího státního zástupce zbavit kdykoli, protože je to v jeho kompetenci. „Pokud nevěříte mým slovům, věřte alespoň mým činům - za celou dobu jsem žádný takový návrh nepodal a nechystám se to udělat ani teď. S prací Pavla Zemana jsem totiž spokojen, což koneckonců říkám i veřejně,“ dodal.