Bartoš na Hrad půjde. Přijít na předání vyznamenání je slušnost, míní

Bartoš o účasti na večerním ceremoniálu hovořil před jednáním republikového výboru strany, který v sobotu probíhá.

„Ten státní svátek je signifikantní pro Českou republiku, i to vyznamenání má jakýsi význam. To, jestli souhlasím s tím, komu bude uděleno, podle mne není relevantní. Myslím si, že je to slušnost se tam jít podívat, alespoň já to tak chápu. Ale dokážu pochopit i jiné politiky nebo jiné osoby, které odmítají do toho sálu jít,“ řekl Bartoš.

Loňské oslavy zastínily spory o udělení vyznamenání přeživšímu holokaustu Jiřímu Bradymu. Někteří politici na protest proti přístupu Hradu a prezidenta Miloše Zemana odmítli do Vladislavského sálu přijít.

Letos je situace o poznání klidnější, přesto budou někteří zástupci veřejného života na Hradě chybět. Zúčastnit se kvůli svědomí odmítl končící ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), který byl jednou z ústředních postav loňského sporu. Nepřijde ani ministr zemědělství Marian Jurečka a další lidovečtí politici.

Stejně tak už na Twitteru neúčast oznámil předseda TOP 09 Miroslav Kalousek i jeho nový poslanecký kolega Dominik Feri. „Ne, ale děkuji za pozvání. Počkám si, až na Hradě bude důstojnější prezident. A doufám, že nebudu muset čekat dlouho,“ napsal Feri.

Stejně jako loni účast odmítli i rektoři (podrobnosti čtěte zde). Místo toho společně položili v sobotu v jedenáct hodin květiny u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí.