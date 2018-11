Výrobce stahuje jednu šarži Ibalginu pro děti, může ohrozit zdraví

16:10 , aktualizováno 16:46

Farmaceutická společnost Sanofi-Aventis stahuje z trhu Ibalgin Junior šarže č. 8K0151. Může obsahovat cizorodou látku. Volně prodejný lék užívají ke zmírnění bolesti a teploty děti od 6 do 12 let. Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá veřejnost, aby přípravek nepoužívala a vrátila zpět do kterékoliv lékárny.