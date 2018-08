Škrtání úředníků. Vláda má plán, jak snížit počet státních zaměstnanců

Lidí natvrdo propuštěných na dlažbu asi nebude mnoho, pokud vůbec někdo. Na druhou stranu je to první návrh od ekonomické krize, jak osekat počty úředníků poté, co předchozí vláda naopak zaměstnance nabírala.



Dva tisíce černých duší

Ministerstvo financí chce škrtnout část neobsazených míst, která mají ministerstva jako rezervu, ale dostávají na ně ze státního rozpočtu peníze. Instituci, která má neobsazených míst víc než pět procent, se všechna nad pět procent škrtnou.

„Díky tomu zrušíme dva tisíce černých duší a ušetříme 3,4 miliardy korun. Apeluji na všechny ministry, aby nevznášeli nároky na další místa a naopak hledali personální rezervy,“ uvedla včera pro MF DNES ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Státní zaměstnanci v číslech

Jednotliví ministři už dostali od Schillerové „svoji“ tabulku. Některým z nich se to ale nelíbí. Trochu to ostatně nastínil i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na páteční tiskové konferenci v Lidovém domě. „Plošné škrty nejsou ideální. Třeba jen na odboru azylové a migrační politiky by to bylo 100 míst,“ zmínil Hamáček. Opatrně poznamenal, že je schopen „provést interní audity“ pracovních míst a pak se teprve rozhodne, co dál.



Zdroj z ministerstva zahraničí pak prozradil, že jim z financí přišel návrh škrtnout 60 diplomatických míst, což se rovná osazenstvu celkem tří ambasád.

Předseda vlády Andrej Babiš včera přes mluvčí ANO Lucii Kubovičovou vzkázal, že jde o návrh, který ještě není dopracovaný a povede se o něm určitě ještě dlouhá debata s ostatními ministry.

Ministerstvo dopravy má opustit 29 úředníků

MF DNES oslovila velká ministerstva, kolik lidí zamýšlejí ušetřit. Nejkonkrétnější bylo ministerstvo dopravy. „Naším záměrem je v resortu dopravy zrušit 29 úřednických míst,“ uvedl mluvčí ministerstva Zdeněk Neusar. Doprava má celkem něco přes tisíc úředníků.

Ministerstva sice někde místa ušetří, ale jinde chtějí naopak přidat. Mluvčí dopravy Neusar třeba doplnil, že jejich resort bude potřebovat i nové úředníky. Po zářijovém zavedení slev pro děti a seniory ve vlacích budou totiž například víc kontrolovat dopravce.

Další dva resorty potvrdily škrtání úřednických míst bez udání přesných počtů. „Na přípravě systemizace pracujeme. O připravovaných změnách chce pan premiér nejprve informovat členy vlády a odbory,“ uvedla mluvčí Úřadu vlády Petra Doležalová. A na školství už se škrty počítají. „Ministerstvo zohlednilo krácení počtu úřednických míst při přípravě rozpočtu na rok 2019,“ odpověděl tamní tiskový odbor.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) byla ještě stručnější: „Stále o tom jednáme, čísla nechci říkat,“ reagovala na dotaz. Expert na státní správu opoziční ODS a bývalý hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil si myslí, že prostor pro zeštíhlení je největší na ministerstvech, jejichž práce se dubluje s krajskými úřady. „Po vzniku krajů se měla zrušit podobná místa na ministerstvech. Kraje řídí střední školy, a přesto na ministerstvu školství neubyl ani jeden úředník,“ upozorňuje Vystrčil.