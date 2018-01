Počet hladovějících lidí roste. Potraviny chybí hlavně ve válkách

Zpráva Světového potravinového programu (WFP), který při analýze vycházel také z dat Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), upozorňuje na zhoršující se situaci v mnoha dalších státech. Nedostatek jídla trápí například Jižní Súdán, kde ho musejí řešit asi 4,8 milionu obyvatel. Nejmladší stát světa v uplynulých letech několikrát balancoval na hraně hladomoru. V nelichotivém žebříčku se umístila rovněž Sýrie, Libanon či Ukrajina.

Podle autorů zprávy je znepokojující zejména fakt, jakým tempem roste v krizových regionech počet hladovějících lidí. V Demokratické republice Kongo se například nedostatek potravin týká asi 7,7 milionu lidí, před půl rokem to bylo 5,9 milionu. V Afghánistánu se za stejné období počet takřka zdvojnásobil. Jediným ze šestnácti zkoumaných států, kde se situace zlepšila, bylo Somálsko (celou zprávu v angličtině najdete zde).

Ředitel WFP Francis Mwanza upozorňuje, že situace začíná být kritická. „Pro náš program jsou válečné konflikty něčím, co přestáváme zvládat. Na osmdesát procent výdajů WFP putuje do zemí, kde se bojuje,“ uvedl Mwanza pro server The Guardian.

Do některých oblastí navíc WFP nemá přístup. Nejhorší je v tomto ohledu situace v Jemenu. „Pokud do Jemenu a dalších podobných zemí nebudeme mít přístup, situace zde může přerůst až v hladomor,“ tvrdí Mwanza.

Zpráva WFP uvádí, že válečné konflikty ohrožují všechny čtyři pilíře takzvané potravinové stability. FAO k nim počítá potravinovou dostupnost (food availability), využití potravin (food use), přístup k potravinám (food access) a stabilitu (stability).