Loni klesl počet útoků i obětí teroru. Strach nejvíce rozsévali islamisté

Organizace Jane’s Terrorism and Insurgency Center (JTIC) vyhodnocuje počet teroristických útoků každý rok. Vychází z otevřených zdrojů dat, které informují o politicky či ideologicky motivovaných útocích proti civilistům. Podle aktuálních statistik se za loňský rok po celém světě odehrálo 22 487 útoků, které lze značit za teror. Oproti předloňskému roku se jedná o mírný pokles.

Výraznější skok najdeme v kategorii obětí těchto útoků. Loni zemřelo 18 475 lidí, což je o 33 procent méně než v roce předchozím. Pokud budeme loňská čísla porovnávat s dlouhodobým průměrem za posledních pět let, jedná se dokonce o 45procentní propad.

„Klesající trend je způsoben zejména zmírněním aktivit ozbrojených skupin v regionech, které dlouhodobě registrují vysoký počet útoků. Jako příklad uveďme Sýrii a Irák. Zaznamenali jsme zde 44procentní a 60procentní propad v počtu obětí útoků,“ uvedl pro server The Washington Post ředitel organizace JTIC Matthew Henman. Dodává však, že se v Sýrii přesto loni odehrála více než jedna třetina všech teroristických útoků.



Nejaktivnější teroristickou organizací je čtvrtý rok po sobě Islámský stát. Je zodpovědný za 4500 útoků, při kterých zemřelo asi 6500 lidí. Oproti předešlým letům je to však o poznání méně. Podle expertů z JTIC je to dáno zejména ztrátou území v Sýrii a Iráku. „Ztrácí pozice a vrací se k menším cíleným útokům proti bezpečnostním složkám,“ popisuje Henman.

Infografika nejčastějších cílů teroristických útoků, jejich taktiky a žebříček zemí s největším počtem sebevražedných útoků v roce 2017.

V loňském roce Islámský stát neprovedl žádný centrálně plánovaný útok v západních zemích. Spoléhal tak na teroristy, kteří Islámskému státu slíbili věrnost. Učinili tak například strůjci útoků v Manchesteru, Barceloně či Londýně. Jejich přímé napojení na tuto organizaci se však nikdy nepotvrdilo.



Menší útoky a hrozba na MS ve fotbale

Podobné útoky by se podle expertů mohly opakovat i letos. „Cílit by mohly zejména na státy, které podporují koalici bojující proti Islámskému státu. Islamisté v tomto případě mohou využít motiv odplaty za destrukci chalífátu a zabíjení civilistů ze strany západních vojáků,“ popisuje Henman.

Pravděpodobné jsou podle něj útoky takzvaných vlků samotářů, kteří při teroru budou i nadále využívat levné a snadno dostupné zbraně jako nože či automobily.



Na pozoru by se měli mít podle JTIC také pořadatelé velkých sportovních akcí. Organizace zmiňuje například fotbalový šampionát, který v letošním roce hostí Rusko. Kreml hrál klíčovou roli v boji proti islamistům v Sýrii. Útok během mistrovství by mohl být pro Islámský stát velkou vzpruhou, kterou by jistě využil i k propagandistickým účelům.

„I když bude v průběhu turnaje zajištěna opravdu špičková bezpečnost, malé útoky vlků samotářů, kteří dosud neprojevili žádné známky radikalizace, jsou velmi obtížně zachytitelné,“ vysvětluje Henman.