Jihočeský statek jako sídlo vrahů. Zabili už tři ženy

Co tu chcete?“ zatne zhruba padesátiletý muž zlověstně sekeru do dubového špalku. Cizáky tady na statku nevidí nikdo rád. A hlavně – nejsou tu na ně zvyklí. Místní, když jdou okolo, raději otočí hlavu na druhou stranu. Přespolní z nedalekého Protivína se sem pro změnu většinou nevydají vůbec. Ze strachu.

Statek Bor, okolní budovy, kůlny, bývalé chlévy nebo prázdné stodoly jsou prostě místo, kterému se obloukem vyhnete. Nechcete-li vykšeftovat pochybnou elektroniku, koupit díly ze starých rozebraných aut, pár gramů pervitinu nebo si najmout bouchače.

Anebo napsat z takového místa reportáž. „Ještě v dobách, kdy sem policajti jezdili maximálně kvůli krádežím, tu lidi neměli takový strach. Pak, když zadrželi Pavla kvůli vraždě, jako by se to zlomilo a radši si toho statku nikdo nevšímá. Pak přišel rok 2010 a vlítla tam zásahovka kvůli obrovským krádežím. Jen blázen by tam mohl jít,“ šeptá u plotu žena z usedlosti na polosamotě vzdálené od statku dva kilometry vzdušnou čarou.

Slyšet ji nemůže vůbec nikdo, přesto přihodí do rozdělaného ohně další listí, aby náš hovor ještě více „zašuměl“. Vypráví o vraždě z roku 2002, kdy vrah Pavel Záruba naložil do svého auta v Písku půvabnou mladou stopařku Janu Štěpánkovou, která mířila ze školy do Strakonic.

Zhruba v půli cesty ji ve svém starém modrém autě Fordu Sierra zabil. Probodl jí srdce, roztrhal oblečení i podprsenku a její polonahé tělo odhodil zhruba v polovině trasy do lesa a přikryl plechem. Za vraždu dostal dvacet let, doživotí unikl jen díky tomu, že policie nedokázala kvůli rozkladu těla po nálezu prokázat, jestli stopařku i znásilnil. Vrah Záruba dodnes sedí.



Na statku se nedávno vraždilo

Před třemi týdny se vraždilo přímo na statku. Vrah tu zabil dvě ženy – jedenasedmdesátiletou Dagmar a její třiačtyřicetiletou dceru. Matku a sestru vraha Pavla Záruby. Obě ubodal přítel mladší z žen po osobních sporech. Následně skočil nedaleko odsud pod vlak.



„My si nevšímáme lidí okolo, tak ať si lidi nevšímaj nás,“ sykne s cigaretou v koutku muž, který uprostřed statku opravuje motor auta. Pak zvedne hlavu, narovná se a zhluboka nadechne. „Jsme tu v okolí za grázly!“ řve. „Samozřejmě bydleli tu lidi, co dostali tresty za elpasa (loupežná přepadení), nebo je udělali fízlové za fet. Ale do prdele, házet náš všechny do jednoho pytle jako mafii? To už je kurva trochu moc, grázlů je tu ve městě mraky,“ křičí na celé kolo, až žena v druhém patře pootevře plastové okno a vykoukne na dvůr. Statkem zaduní rána, jak muž vší silou naštvaně zabouchne kapotu auta.

Poslední roky se lidem odsud příliš nedaří. Policie je tu častěji než pošťák a rodinu Zárubů a jejich známé, kteří si všichni už roky pronajímají byty na statku, stíhá jedna pohroma za druhou. Dva bratři Pavla Záruby sedí, otec Zdeněk zemřel v létě a matka Dagmar, ke které měl nejblíže, nyní. Právě ona svého syna obhajovala nejvehementněji.

VIDEO: Na Písecku muž ubodal matku s dcerou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Policajti hodně lidí přesvědčovali, aby si na Pavla něco vymysleli, potřebovali ho uklidit do basy. Neříkám, že byl svatej, kradl a pral se, za to taky seděl, ale vrah? Vrah to fakt není,“ řekla tehdy MF DNES. A po svém vysvětlovala i to, proč utekl do lesa, když si pro něj přijeli policisté. Prý čekal, že jej chtějí sebrat za krádeže.



Pavel Záruba – v minulosti odsouzený i za znásilnění – se k vraždě šestnáctileté stopařky nikdy nepřiznal, při jedné snaze o obnovení procesu dokonce u soudu ukázal na svého kamaráda z Protivína Václava Nouzeckého, který je teď také ve vězení – za krádeže, loupež a napadení. I on jezdil často na statek.

„Dvakrát ji píchnul,“ obořil se na Nouzeckého. „Ty seš vrah, já jsem ten trest přijal, je mi to už jedno, ale nechci, abych byl vrah. Hodili to na mě, protože jsem Záruba, známá firma,“ prohlásil tehdy před soudem.

Patnáct měsíců za alibi

Známá firma Záruba skutečně byl. Stejně jako celá rodina, celý klan. Jen matka byla v době konání soudu třináctkrát trestaná, načež dostala dalších patnáct měsíců kvůli tomu, že synovi poskytla falešné alibi. Její manžel to, že zdejší statek místní považují za hnízdo kriminality, vysvětloval svého času po svém – ať nám někdo prokáže, že tady končí kradené věci, auta nebo se tu vaří drogy. „Policie nám nic neprokázala, všichni nás akorát špinili a nikdo už neočistil.“

Policie byla v uplynulých dnech na statku znovu. Jeden ze vzdálenějších příbuzných rodiny se po vraždě matky s dcerou sebral a došel do vedlejších Chvaletic zapálit dům vraha. „Hořelo to tady u rybníčku na návsi, támhle v tom samostatně stojícím domě. Hořelo to hned večer po vraždě a v tom baráku nikdo nebyl,“ ukazuje k domu obyvatel Chvaletic. Ptát se jej na jméno je zbytečné. „Nejsem padlej na palici,“ zmizí v hospodě.

Statek si žije svým životem a podle svých pravidel. Jeho obyvatelé se tu živí různě. V minulosti i třeba tak, že chodili do vojenského areálu vytrhávat staré měděné kabely, které pak v ohni opálili a měď odnesli do sběru. Jiní rozebírali auta na součástky a do šrotu, ale část lidí sedí i proto, že tu vařili drogy a prodávali po Protivíně, Písku či nedalekých Vodňanech. „Ten statek je vyhlášený, zná ho celá drogová scéna,“ říká mladík z Protivína, který dobře zná zdejší podsvětí.

Vraha Pavla Zárubu soudil soudce Jiří Bernát, poslední český soudce, který vynesl za svou pětačtyřicetiletou kariéru dva rozsudky trestu smrti. Soudil i skinheady, kteří v devadesátých letech nahnali v Písku do řeky Roma Tibora Danihela, jenž utonul. Bernát nad Zárubou vynesl dvacetiletý trest, přičemž odsouzený se netajil tím, že počká, až „přísný soudce“ zemře, aby si zažádal o obnovu řízení. Po dvanácti letech tak skutečně učinil. Táborský soudce Petr Černý žádost zamítl.

Záruba si pak z vězení dopisoval i s rodiči mrtvé dívky. V jednom z dopisů jim pohrozil, že se spolu ještě potkají – v reakci na dopis, ve kterém oni jeho rodičům na statek Bor napsali, že „vychovali parchanta, zrůdu a ne člověka“.

„Ani jsem netušil, že ještě žijete, ale jak doufám, dlouho nebudete. To myslím samozřejmě skrze vaše stáří. Jak jsem vám ale psal, my se spolu ještě setkáme, i kdybych vás měl vykopat z hrobu, protože to, co jste na mě hodili, vám ani po vaší smrti nezapomenu,“ napsal Záruba a podepsal se jako Satan.

„Osud to asi vyřešil“

Místní teď čekají, jak se život na statku bude dál vyvíjet. „Osud to asi vyřešil, když vezmeme, že syn sedí, jeho otec zemřel a matka s jeho sestrou byly zavražděny. Já tam chodím denně se psem, a i když jsem tam nikdy s nikým neměl problém, nemám jako starosta radost, že takové místo – spojované s kriminální činností – na našem katastru vůbec je. Je to ale soukromý areál a jako město s tím nemůžeme nic dělat,“ dodává starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Smráká se a s tmou mizí i lidé na dvoře statku. Občas přijede nějaké starší auto mezi vrata, šofér s místními vykouří pár cigaret a zase zmizí. V pár bytech se svítí a rozsvítilo se i v přístavbě vedle brány, nízkém cihlovém domku. Ze tmy se co pět minut ozve mečení kozy.

„Koukejte vypadnout. Nebo si spolu promluvíme jinak,“ procedí jen přes zuby hromotluk, který se objeví odněkud zpoza stodoly v rohové části statku.