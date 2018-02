Stát finančně podpoří vznik zubařských ordinací v odlehlých regionech

Ministerstvo chce dotaci poskytnout až stovce nových zubařů. Celkem má připraveno přes sto milionů. Program na podporu nových stomatologických ordinací spustí letos v květnu. Úřad chce snížit počet obyvatel na jednoho zubaře pod 2 000.

„Cílem programu je zajištění dostatečné dostupnosti stomatologické péče ve všech regionech ČR tak, aby byla rovnoměrně dostupná a nikoliv koncentrovaná ve větších městech. Chceme tímto motivovat lékaře ke zřizování praxí v odlehlých oblastech. Příspěvkem chceme pokrýt vysoké počáteční výdaje spojené se zřízením praxe,“ uvedl Vojtěch.



S poskytnutím příspěvku se pojí i podmínky, které jsou zubaři povinni dodržet. Musí například na daném místě provozovat ordinaci alespoň pět let, mít uzavřenou smlouvu nejméně se čtyřmi zdravotními pojišťovnami a do dvou let registrovat minimálně 1 500 pojištěnců.



Nejhorší situace je podle zdravotních pojišťoven na Děčínsku, Chomutovsku, Českolipsku a Bohumínsku. Zubařů je přitom celkově v České republice dostatek, co do počtu zubařů je Česko v mezinárodním srovnání dokonce nadprůměrnou zemí. Problém je však v nerovnoměrném rozložení zubních ordinací. Většina stomatologů ordinuje ve velkých městech a na venkov se jim nechce.



Důvodem je i to, že velkou část zubařů tvoří matky s malými dětmi, kterým se nechce ordinovat v obcích bez kvalitních školek a škol.

Propojení stárnoucích zubařů s absolventy

Problémem je ale i fakt, že velký počet zubařů ordinujících v odlehlých oblastech je již téměř v důchodovém věku. Na problém upozornila i poslankyně za Starosty a nezávislé Věra Kovářová.

„Tímto opatřením se neřeší problém možná ještě závažnější, kterým je věková struktura zubních lékařů. Celá pětina zubních lékařů je totiž podle údajů České stomatologické komory, s nimiž jsem ve svých interpelacích pracovala, ve věku 60 až 64 let. Dříve či později odejdou do důchodu. Na druhé straně příliv absolventů je nedostatečný,“ uvedla v reakci na tiskovou konferenci.

Jako možné řešení tohoto problému vidí ministerstvo a Česká stomatologická komora propojování čerstvých absolventů se stárnoucími zubaři. Cílem je, aby mladí lékaři přebírali venkovské ordinace svých kolegů, kteří se již chystají k odchodu do důchodu. Přibližně 1 500 lékařů chce prodat svojí soukromou zubní praxi. Vzniká tak poměrně velký trh, který by mladí absolventi mohli využít.



„Budeme se snažit, aby studenti čtvrtých ročníků stomatologických fakult chodili na letní praxi do odlehlejších oblastí. To znamená, že celý pátý ročník mohou přemýšlet o práci na venkově,“ uvedl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.