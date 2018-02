Starostům vadí majetkový striptýz. Bojí se úprku z kandidátek i zlodějů

O zmírnění zákona, který začal platit loni v září, bude sdružení jednat s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). „Jeho novelizace v loňském roce způsobila velmi razantní problémy ve výkonu samospráv, kdy rezignovaly desítky, možná stovky neuvolněných funkcionářů, ale i starostů,“ řekl předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (europoslanec za STAN).

Komunálním politikům se nelíbí, že do Centrálního registru oznámení musí zadávat svá majetková přiznání a že je do něj zcela neomezený přístup. Pokud se zákon nezmění, podle Polčáka opadne zájem lidí do komunální politiky vstupovat. „Jestliže neuvolněný místostarosta bere tisíc korun měsíčně a má kvůli této částce zveřejnit celé majetkové poměry, tak je to neproporční,“ argumentuje.

Sdružení provedlo průzkum mezi starosty a zastupiteli, jehož se zúčastnilo přes 530 komunálních politiků. Desetina dotázaných uvedla, že povinnost zveřejnit své majetkové poměry je hlavní důvodem, proč nebudou kandidovat v podzimních volbách. Dalších 40 procent se vyjádřilo, že je to jedním z více důvodů. Dvanácti procentům veřejné majetkové přiznání nevadí.

„Já se domnívám, že bude hrozit neobsazení řady malých radnic, kde nebude podána žádná kandidátka,“ obává se Polčák. Přitakává mu pardubický hejtman Martin Netolický, který tvrdí, že transparentnost nesmí přerůst v šikanu.

Pozvánka pro zloděje?

S problémy kvůli majetkovému striptýzu se setkal starosta městysu Dolní Čermná na Orlickoústecku Petr Helekal. „My zřizujeme pětičlennou radu a jeden radní mi již rezignoval. Byl to vyšší bankovní úředník, odborník na finance, protože ve své pracovní smlouvě měl uvedeno, že nesmí zveřejňovat příjmy třetím osobám,“ vylíčil. „Vždycky byl problém na kandidátní listiny sehnat lidi, kteří něco umí, něco znají a mají životní nadhled,“ popsal své zkušenosti s vytvářením kandidátek s tím, že nyní to už bude téměř nemožné.

Podle něj má zveřejňování také dopad na mezilidské vztahy na vesnicích. „Je potřeba si uvědomit, jak se lidově říká, že v malé obci si každý vidí z talíře do talíře, a zveřejňování podrobností a citlivých údajů komukoli určitě bude problematickou záležitostí. V České republice ještě nikdo nevymýtil závist,“ podotkl.

Nová povinnost také podle některých může sloužit jako tip pro zloděje. „Vzhledem k tomu, že jsem před vstupem do komunálními politiky sloužil třináct let na oddělení hospodářské kriminality, tak mohu konstatovat, že to může být pozvánka pro případné kriminální živly. Pokud uvedu, že vlastním sbírku známek nebo drahý obraz, tak to k tomu samozřejmě sloužit může,“ řekl Helekal iDNES.cz.

Zákon platí pár měsíců, odmítá rychlé změny spravedlnost

Zmírnění zákona kromě sdružení požaduje i Svaz měst a obcí a Asociace krajů ČR. Až „arogantně“ to podle Polčáka odmítá ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Ministra označil za „žábu na prameni“, podle něj nereflektuje nebezpečí, které bude představovat nedostatek lidí na kandidátkách pro komunální volby.

Resort spravedlnosti se však ke změně zákona staví odmítavě. „Veřejných funkcionářů je k dnešnímu dni necelých 40 000, nejpočetnější skupinou jsou právě komunální politici. Máme za to, že toto zlomkové množství rezignací nemůže být samo o sobě důvodem pro naprosto zásadní změnu systému, který tu funguje teprve tak krátkou dobu a který byl nastaven mimo jiné v souladu s doporučením Skupiny států proti korupci (GRECO),“ napsala redakci iDNES.cz mluvčí Alžběta Šírková.

Ministerstvo se sice nebrání „poctivé širší odborné diskusi“, ale ke změnám by se podle něj mělo přistupovat „s rozvahou a nikoliv pod vlivem emocí“. Na místě je podle resortu také důkladná analýza dopadů zákona O nich Sdružení místních samospráv jednalo také s náměstkem ministra vnitra Petrem Mlsnou.

Sdružení chce na Babiše zatlačit přesto, že jeho vláda v lednu odmítla novelu, kterou chce část poslanců v čele se zástupci KDU-ČSL zbavit povinnosti zveřejňovat majetková přiznání v centrálním registru alespoň ty komunální politiky, kteří za práci pro obec nepobírají mzdu. Týkalo by se to starostů, místostarostů a radních, kteří nejsou pro výkon funkce takzvaně dlouhodobě uvolněni. Pondělního jednání s Babišem se účastní i předseda Svazu měst a obcí František Lukl.