Zastupitelé zřejmě získají výjimku ze zveřejňování majetku, Babiš ustoupil

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl tak po jednání s Babišem odešel s příslibem, že se předseda Sněmovny Radek Vondráček pokusí mezi stranami vyjednat kompromis.

Novela z dílny lidovců navrhuje, aby z povinnosti zveřejňování majetku byli vyjmuti neuvolnění komunální politici - tedy ti, kteří se správě obce věnují mimo zaměstnání. Podle druhé, navržené STAN, by do registru neměl přístup každý, jako je tomu dnes, a zájemci by museli podávat individuální žádosti k nahlédnutí.

„Nikdo z nás se nebrání tomu, abychom informace o svých majetkových poměrech do registru takto dávali, ale požadujeme, aby s těmi informacemi bylo nakládáno zodpovědně,“ řekl Lukl. Podle něj by se měla transparentnost zachovat, ale možnost kontrolovat údaje by měly pouze pověřené orgány.

Babiš na tiskové konferenci přiznal, že po argumentech, které svaz předložil, změnil názor. „Je škoda, že jste nepřišli dřív, když jsme to projednávali na vládě, protože jsme k tomu neměli asi tolik informací,“ prohlásil. Negativní stanovisko jeho kabinetu by však podle něj nemělo být problémem, jelikož konečné slovo mají poslanci.

„Je to specifická situace, kdy to lidé dělají nezištně a po práci, tak s tím mají problémy,“ přitakával předseda vlády v demisi. Uznal také, že není jednoduché dostat schopné lidi do komunální politiky.

„Paradoxně ta delegace přišla za mnou, i když tehdy ten zákon byl označen jako lex Babiš,“ vzpomněl na přijímání zákona o střetu zájmů. Babiš se před přijetím zmíněného zákona nechtěl ani jako člen vlády alespoň formálně zbavit holdingu Agrofert.

Sdružení místních samospráv v pátek uvedlo, že kvůli povinnosti zveřejnit svůj majetek rezignovaly již desítky starostů a zastupitelů zejména v malých obcích. Proti úpravě zákona se však dosud stavělo ministerstvo spravedlnosti, které má Centrální registr oznámení v gesci.