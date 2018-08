Němečtí staříci utekli z domova důchodců, našli je na metalovém festivalu

Zaměstnanci domova důchodců v pátek kontaktovali policii poté, co zjistili, že dva starší muži v ústavu chybí. Pátrání netrvalo dlouho. Policisté pohřešované našli ve tři hodiny ráno na metalovém festivalu.

Podle policejní mluvčí Merle Neufeldové byli staříci „dezorientovaní a omámení“. „Očividně se jim na festivalu líbilo,“ řekla stanici Norddeutscher Rundfunk.

O tom svědčilo i to, že oba muži odmítali čtyřdenní festival opustit. Policistům se je však nakonec i přes protesty podařilo posadit do taxíku a doprovodili je zpět do domova důchodců.

Svátek metalistů

Vstupenky na devětadvacátý ročník legendárního festivalu byly úplně vyprodané, metalové události se podle odhadů mělo zúčastnit 75 tisíc lidí.

Wacken Open Air se každoročně koná na začátku srpna v severoněmeckém regionu Šlesvicko-Holštýnsko, pravidelně hostí přes šedesát metalových kapel a kolem osmdesáti tisíc návštěvníků z celého světa.



Podle serveru Deutsche Welle policie pochválila letošní návštěvníky festivalu za dobré chování. Až na zabavení menšího množství drog se prý festival obešel bez větších policejních zásahů.

Účastníci wackenského svátku tvrdé hudby se často potýkají se spoustou bahna, letos však pořadatelé kvůli extrémnímu horku varovali spíš před prachem a nebezpečím vzniku požárů.