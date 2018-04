Starbucks po aféře s černochy zavře tisíce kaváren, bude školit obsluhu

Kavárny se zavřou 29. května odpoledne, píše BBC. Cílem školení je, aby se personál Starbucksu napříště nedopouštěl diskriminace vůči zákazníkům. Týkat se bude 175 tisíc zaměstnanců a v budoucnu jím projde i každý nově najatý pracovník. Kvůli školení by řetězec podle BBC mohl přijít asi o 20 milionů dolarů na tržbách.

Výkonný ředitel společnosti Kevin Johnson, který se za incident s vyvedenými Afroameričany už jednou omluvil, řekl, že teď strávil několik dní ve Filadelfii. Právě tam personál přivolal policii poté, co se zákazníci dožadovali vstupu na toaletu i přesto, že si zatím nic neobjednali.

Vysvětlení, že ještě čekají na známého, který ve chvíli policejního zásahu skutečně přišel a svých přátel se zastal, obsluze nestačilo. Policisté pak po několik výzvách oba muže vyvedli v poutech, pro nedostatek důkazů je však později zase propustili.

„Zjišťoval jsem, co jsme udělali špatně a jaké musíme přijmout opatření, abychom to napravili,“ uvedl Johnson podle listu Financial Times s tím, že se s oběma muži také sešel. Dodal, že „tento bolestivý incident se může stát motorem pro pozitivní sociální změnu“.



„Školení se zaměří na implicitní předsudky, podpoří vědomou inkluzi, zabrání diskriminaci a zajistí, aby se každý v podnicích Starbucks cítil bezpečně a vítán,“ uvedla společnost v prohlášení.

„Uzavření našich prodejen kvůli školení proti rasovým předsudkům je pouze jedním krokem na cestě, která vyžaduje oddanost na každé úrovni naší společnosti a partnerství s místními komunitami,“ doplnil Johnson. Jaké ponaučení si z aféry vezmou pobočky Starbucksu mimo Spojené státy, však nedodal.