Neztrácejte s nimi čas, jednejte o daních s opozicí, vzkázal Stanjura ANO

„My jsme pro, abychom vedli politická jednání, my těch hlasů máme mnohem víc než sociální demokraté, tak o tom jednejme,“ vybídl vládní hnutí ANO, které je v menšinové vládě s ČSSD, kterou umožnili komunisté. Občanští demokraté mají ve Sněmovně 25 hlasů, s ANO dohromady 103 hlasů.

„Zákon o dani z příjmu by měl přežít volební období. My na takovou debatu jsme připraveni,“ řekl šéf poslanců ODS Stanjura.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová před tím hovořila o tom, že má připravený nový zákon o dani z příjmu. „V této chvíli začínáme jednání s koaličním partnerem, nemáme ho zase tak dlouho, řešili jsme rozpočet a celou řadu věcí,“ řekla Schillerová.

Stanjura jí opáčil, že s ČSSD je s hnutím ANO v koalici od ledna 2014, kdy vstoupilo do vlády Bohuslava Sobotky. Následně navázal úvahou o tom, že sociální demokraté nemají potřebnou sílu.

„Jen jsem odhadl, že ČSSD nebude ochotna zásadně zjednodušit daňový systém a výrazně snížit daně, což jsou a budou programové priority ODS. Předložili jsme a budeme předkládat návrhy zákonů, které tyto cíle plní,“ uvedl pro iDNES.cz Stanjura. Nebyla to podle něj výzva ani rétorická figura.

Hádka o změnu zákona o EET na pokračování

Poslanci v pátek již poněkolikáté projednávali vládní návrh novely zákona o elektronické evidenci tržeb a znovu opozice dokázala zabránit tomu, aby návrh postoupil do dalšího projednávání.

Podnikatelé, u nichž hotovostní platby nepřevýší 200 tisíc korun, nejsou plátci DPH a mají nejvýše dva zaměstnance, by podle vládního návrhu nemuseli být připojeni k internetu a posílat okamžitě údaje o tržbách.

Mohli by nově mohli evidovat tržby offline, když o to sami požádají. Ti, kdo by chtěli začít evidovat tržby offline a splňovali by pro to všechny podmínky, by ale museli využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a čtvrtletně posílat Finanční správě údaje o tržbách. „Je to typický byrokratický přístup ministerstva, je to úplně na hlavu postavené a ta částka 200 tisíc je úplně směšná,“ kritizoval vládní návrh Pirát Mikuláš Ferjenčík.

Novelu vláda poslala do parlamentu, protože Ústavní soud odložil třetí a čtvrtou vlnu EET. V novele zákona o DPH, která je součástí návrhů k EET, ministerstvo financí navrhuje přesunout některé služby z patnáctiprocentní do desetiprocentní sazby DPH. Jde například o stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, ale i vodné a stočné. „Cenovým výměrem ministerstva financí dohlédneme, aby se to promítlo do cen pro spotřebitele,“ řekla ve Sněmovně Schillerová.

Díky EET se podle premiéra premiéra Andreje Babiše od doby, kdy funguje, vybralo 10 miliard korun do veřejných rozpočtů a z toho tři miliardy korun jde pro obce a kraje. V roce 2018 se podle premiéra díky elektronické evidenci tržeb vybere asi 11,7 miliardy korun. To v pátek ve Sněmovně zopakovala i ministryně financí.