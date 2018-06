Obecní volby chceme vyhrát, ne se jich jen účastnit, hlásí Starostové

12:40 , aktualizováno 12:40

Hnutí STAN (Starostové a nezávislí) chce vyhrát podzimní komunální volby, nechce se jich jen zúčastnit. Prohlásil to volební lídr Vít Rakušan, který sází na to, že hnutí z komunální sféry vyrostlo, a chce problémy měst a obcí řešit co nejblíže občanům.