Nechte Chica žít. Němci chtějí milost pro psa, který roztrhal dva lidi

Když hasiči minulý čtvrtek vstoupili do bytu 52leté Lezime K., naskytl se jim hrůzný pohled. V tratolišti krve našli jak mrtvou majitelku bytu, tak tělo jejího 27letého syna Liridona. Na místě odchytili stafordshirského teriéra jménem Chico. Pitva potvrdila, že zvíře svoji majitelku a jejího syna napadlo. Zemřeli na vykrvácení.



Pes měl být utracen, jenže proti tomu se dosud postavilo 250 000 signatářů petice Nechte Chica žít. The Guardian píše, že za milost pro psa se před sídlem veterinární inspekce v Hannoveru konala demonstrace a útulek, kde je nyní držen, dostal stovky nabídek od lidí ochotných si psího zabijáka vzít domů.

„Chico si zaslouží druhou šanci s někým, kdo má se psy zkušenost. Prosím pomozme mu užít si život naplněný láskou, který této rase náleží,“ uvedla signatářka petice Corina Ludwigová. Útulek dokonce zaznamenal několik pokusů o osvobození zvířete.

Pes jako obrana před exmanželem

Radnice přiznala, že na tragédii nese jistou část viny, protože nebezpečného psa rodině včas neodebrala. A to i přesto, že majitelka ho zjevně nezvládala.

Místní média uvádějí, že Lezime K. si staforda pořídila před osmi lety. Tehdy vyšel z kriminálu její bývalý manžel, jenž ji v roce 2005 napadl sekerou. Žena po útoku zůstala na vozíčku a ze strachu o život sebe a svých dětí si sehnala psa.

Zvíře v bytě držela v kleci, sousedé si údajně stěžovali na neustálé štěkání. Sociální pracovníci došli k závěru, že pes byl vycvičen, aby se z něj stala „bojová mašina“. Veterinární inspekce měla rozhodnout, jestli zvíře bude Lezime K. odebráno. Syn Lezime K. se ale se psem na úřad nedostavil a případ nakonec zapadl.

Chico by nyní mohl skončit v útulku pro problematické psy. „Snažíme se najít zařízení, které by zajistilo, že už pro veřejnost nepředstavoval nebezpečí,“ uvedl podle listu The Guardian mluvčí radnice Udo Möller.