Hamáček žádá širší vedení ČSSD o důvěru po propadu strany ve volbách

„Mělo by to být jen o mně. Nemyslím, že je čas, abychom hlasovali o jednotlivých členech vedení, na to máme sjezd,“ řekl ještě před jednáním novinářům Hamáček.

Snaží se zabránit tomu, aby se hlasovalo také o místopředsedovi Jiřím Zimolovi, podle vysoce postaveného zdroje v ČSSD přitom i k takovému hlasování mělo v Hradci Králové dojít. Před rozpadem tandemu Jan Hamáček Jiří Zimola varoval sociální demokraty prezident Miloš Zeman.

Zimolu, který se angažuje v platformě Zachraňme ČSSD, kterou chce Hamáček zrušit, kritizovali straničtí kolegové na pátečním jednání předsednictva ČSSD za neloajalitu.

„Byl bych rád, aby všichni členové měli možnost zvolit si své vedení v přímé volbě. A konečně velmi důležitá věc je, že moji spolustraníci nadále podporují naši účast ve vládě. Současné říkáme, že jsme nebyli schopni dostát všem slibům a nevyužili jsme potenciál, který nám byl naší účastí ve vládě dán, bavíme se i o částečné rekonstrukci vlády ČSSD,“ řekl Zimola po úterním jednání platformy v Praze.

Za požadovanou rekonstrukcí vlády je ale podle informací iDNES.cz snaha Zimoly dostat se do vlády, a to na post ministra kultury Antonína Staňka.

„Tři měsíce po nástupu vlády není na pořadu dne, abychom diskutovali o rekonstrukci. Kladu si otázku, proč bychom to teď měli dělat. Zda za tím spíš nejsou osobní zájmy některých aktérů,“ řekl Hamáček v rozhovoru pro MF DNES. V pátek se za něho postavil hlasy všech přítomných členů poslanecký klub ČSSD a podpořilo ho také předsednictvo strany.