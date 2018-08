Touha po svobodě přežila i okupaci a dnes nás spojuje, vzkázal do Prahy Tusk

18:46 , aktualizováno 18:46

Touha po svobodě a demokracii přežila i vpád vojsk Varšavské smlouvy a je jádrem toho, co dnes spojuje Evropu. V den 50. výročí invaze do Československa to na Twitteru napsal předseda Evropské rady Donald Tusk. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pak označil konec pražského jara za jednu z nejtragičtějších epizod v dějinách novodobé Evropy.