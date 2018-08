OBRAZEM: V Paříži vypukly Gay Games, zúčastnit se může každý

V Paříži o víkendu odstartoval již desátý ročník sportovních her Gay Games, který upozorňuje na práva homosexuálů či transsexuálů. Akce by se mělo zúčastnit více než 12 700 lidí z 91 zemí světa, kteří se od 4. do 12. srpna představí v nejrůznějších disciplínách. Zapojit se může úplně každý, a to bez ohledu na věk, pohlaví či sexuální orientaci.