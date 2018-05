Brabec na mě volal, ať nežvaním blbiny, řekla Kovářová. Doporučil jí ušní

„Moc mě mrzí, co teď musím říci. Uvedla jsem dva důvody, které vedou k problému, které tato právní úprava způsobuje. Zezadu pan ministr Brabec mi řekl, že žvaním blbiny. Já se tedy moc omlouvám, to je někdy možné. Já ovšem někdy nesouhlasím s větami, která říká pan ministr, a také se o tom nevyjadřuji tímto způsobem,“ začala poslankyně stížnost na ministra.

„Pokud mi pan ministr chce vysvětlit, proč tedy říkám blbiny, tak ať vystoupí na mikrofon a prosila bych ho, aby mi to tady nepokřikoval zezadu tímto stylem, protože to není hodno ministra,“ nabádala Kovářová Brabce.

Ministr se proti tomu ohradil. „Já se velmi omluvám, ale přesné znění bylo, já si myslím, že něžně, když jsem řekl: ‚Nežalujte, prosím, paní kolegyně.‘ Takže nevím, možná by to chtělo vyšetření na ušním. Já se omlouvám, opravdu jsem to takto řekl. Pokud jste to takto špatně pochopila, omlouvám se za to, ale o žvanění tam nebylo ani slovo,“ opáčil poslankyni ministr životního prostředí a vicepremiér za ANO.

„Pořvávat do zad dámě, to slušně vychovaný muž nedělá,“ zastal se své kolegyně první místopředseda STAN Vít Rakušan. Novelu stavebního zákona, kterou prosazovalo právě hnutí STAN, pak poslanci odmítli.