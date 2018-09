Milerová prohrála soud o Krtečka. Nesmí nadále vydávat svou knihu

„Já jsem se svým otcem spolupracovala na ‚krtečkovi‘ přes 26 let a chtěla jsem v něm pokračovat. Paní Fischerová se rozhodla, že mi to překazí. Je mi to líto,“ reagovala bezprostředně po rozhodnutí soudu dcera zesnulého umělce. „Otec si přál, abych v jeho práci pokračovala, s tímto asi nepočítal. Je to celé jen slovíčkaření – otec chtěl, abych pokračovala,“ zopakovala.



Kauza se týká knížky „Krtek na návštěvě“, vydané v roce 2015, kterou loňský nepravomocný rozsudek středočeského krajského soudu nařídil stáhnout doposud neprodané výtisky z trhu a vyhověl tak žalobě Fischerové. Kateřina Milerová se proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolala, Vrchní soud v Praze mu dal nicméně zapravdu.

Loni navíc Milerová vydala další knihu, „Krtek a zahrádka“, o té přitom soud nerozhodoval. Podle právníka Jiřího Matznera mohou na základě rozhodnutí soudu navrhnout, aby i tato kniha byla stažena z prodeje.



Kateřina Milerová je výtvarnicí stejně jako její otec. Vychází z toho, že jí otec v roce 2011, než zemřel, poskytl licenci, a tím i svolení, že může dál pokračovat v kreslení krtečka. Podle Fischerové je však licence neplatná, neboť v dohodě nebyla stanovena výše odměny.



„Otec udělil žalované právo, aby jeho dílo zpracovávala,“ uvedl u soudu právní zástupce výtvarnice Richard Pecha. Milerová trvá na tom, že dohoda je platná a že způsob, jakým postavu krtečka ztvárnila, je zcela v souladu s ujednáním, které s otcem uzavřela. „Dohoda měla v úmyslu vyjádřil jejich vůli, aby Milerová mohla zpracovávat jeho dílo do budoucna, což ona chce,“ dodal.

V knize „Krtek na návštěvě“ vystupuje navíc zcela nová postava paní Krtečkové. Podle Fischerové je tato postava plagiátem. „Je to ‚krtek‘, jenom má růžovou mašli a růžové korále na ruce. Nejde tedy o přepracované, ale o stejné dílo,“ vysvětlil už dříve postoj Fischerové její právník Matzner.

„Bylo rozhodnuto, jak jsem přesvědčena, po právu. Z dalších právních sporů radost nemám,“ okomentovala verdikt pražského vrchního soudu Fischerová. „Není zcela vyloučeno, aby Milerová malovala krtečka. Předpokládá to však, že bude mít perfektní dohodu a smlouvu s dědici pana Milera, protože ten tu bohužel není,“ dodala. „Je jejich věc, jak se do budoucna dohodnou.“



Zdeněk Miler, autor Krtečka Byl výtvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů. Je autorem loga společnosti Bratři v triku. Zemřel 30. listopadu 2011 ve věku devadesáti let. Již za svého života uzavřel licenční smlouvu se společností Dino Toys, po jeho smrti byla určena správou licencí advokátka Milena Fischerová, ta se má o majetek starat až do ukončení dědického řízení.



Spory kolem oblíbené kreslené postavičky se táhnou řadu let, zatím není ani zřejmé, kdo všechno má po výtvarníkovi dědit. Miler po sobě totiž zanechal několik různých závětí. Fischerová, která ze své pozice musí chránit Milerův majetek i proti samotným dědicům, vede další spor s vnučkou výtvarníka Karolínou.

Ta poskytuje licence na krtečka na základě smlouvy ze září roku 2011, o níž soud loni nepravomocně prohlásil, že je neplatná. Vnučka se rovněž odvolala, případ má rovněž řešit Vrchní soud v Praze.

Ve sporu jde přitom o výnosný byznys. Podle odhadů médií se roční výnosy z licencí na kreslenou postavu krtka pohybují v milionech korun. Postavička je populární nejen v České republice, ale také v Německu i řadě dalších evropských zemí. Pod taktovkou Karolíny Milerové se pak před několika lety rozjela spolupráce s čínskými tvůrci, jejím výsledkem je kritikou nepříliš vstřícně přijatý seriál o 26 dílech, ve kterém krtek prožívá nová dobrodružství po boku Pandy.