Firmy, které sponzorovaly Zemana, policie vyšetřuje kvůli krácení daní

Když v říjnu při příležitosti stého výročí Československa Miloš Zeman na Hradě vyznamenával některé osobnosti, zdůvodňoval jejich výběr mimo jiné tím, že podle něj bojovaly proti „ekonomickým zmr**m“.

Ukazuje se ale, že pokud by prezident měl podobná kritéria pro metály i v budoucnu, dost možná by musel odměnit i policisty, kteří vyšetřují jeho vlastní sponzory.

Redakce MF DNES totiž získala detaily z policejního vyšetřování milionových daňových úniků, které zkoumá jihočeská hospodářská kriminálka a kvůli kterému bylo v červenci obviněno devět lidí.

A do složitého schématu firem, které si podle nich vzájemně vystavovaly fiktivní faktury a falšovaly účetnictví s cílem ošidit stát, zahrnuli i společnosti, která zároveň posílaly statisíce Straně práv občanů. Ta financovala prezidentskou kampaň Miloše Zemana a například prezidentův poradce Martin Nejedlý byl ještě do března jejím místopředsedou zodpověným za financování.

„Obvinění ovládali chod skupiny společností, do nichž dosazovali osoby, které nevěděly nic o podstatě podnikání těchto společností, takzvané ‚bílé koně‘. Za tyto společnosti vystavovali účetní doklady a podávali daňová přiznání, fakticky ovládali účty těchto společností a řídili jejich obchodní činnost, která byla pouze účelová,“ píše se v usnesení o zahájení trestního stíhání, které má MF DNES k dispozici.

Statisíce od firem pod drobnohledem policie

Krátit daně podle policistů pomáhaly firmy podnikatele Michala Pechana, jedné z ústředních postav, kolem které se financování SPO odehrávalo. Jeho zaměstnanci darovali Straně práv občanů více než 800 tisíc korun. Pechanova firma Astacus následně získala lukrativní smlouvy na Hradě, kde provozuje třeba vánoční trhy. Zároveň Pechanovy firmy figurují v policejním stíhání. On sám, ani žádná ze společností ale stíhaní nejsou. Upozornili na to Reportéři ČT.

MF DNES získala podrobnosti. Astacus, ale i další Pechanovy firmy jako Pralinka, Galaxie Production nebo Infiteam vyšetřovatelé dle dokumentů podezřívají z fiktivních obchodů.

„Ze strany policie jsem byl jako svědek formálně dotazován na třetí osoby, které s mými společnostmi nemají nic společného a které blíže neznám,“ přiznal Pechan na dotaz MF DNES. Podle něj se neustále objevují informace, které se jej snaží s těmito společnostmi spojit, což odmítá.



Mezi firmami, které dle obvinění účelově upravovaly své účetnictví, je i přímo firma Bigbone, již vlastní manažerka z Pechanova klubu Theatro Jana Bendová, SPO v roce 2015 poslala na 100 tisíc korun. Dalších 200 tisíc poskytla samotná Bigbone.

Na krácení daní se dle policistů podílela i firma Napoletino, kterou vlastnil trenér z Pechanova fitcentra Michal Uzel. Zemanovcům z ní v té době putovalo 300 tisíc.

Nesmyslné obchody a fiktivní faktury

Policisté dovozují, že firmy, které zdánlivě neměly nic společného, mezi sebou dělaly nesmyslné obchody. Jediným účelem bylo podle vyšetřovatelů připravit stát o peníze. Neoprávněné odpočty podle nich dosahují výše desítek milionů korun.

Ze Švýcar až k Zemanovcům. Jak fungovaly penězovody Rus Sergej Roldugin se celý život živí jako hráč na violoncello. Zároveň je to kmotr dcery prezidenta Vladimira Putina. Kauza Panama Papers před časem odhalila, že prostřednictvím firem v daňových rájích hudebník ovládá majetek v hodnotě stamilionů dolarů. Strukturu společností, které oficiálně vlastní Roldugin i další oligarchové spojovaní s Putinem, dle odhalení několika světových médií vybudoval švýcarský právník Fabio Delco. Delco spojovaný s blízkými ruského prezidenta Vladimíra Putina v Česku ovládá firmy prostřednictvím dvou společností z daňových rájů. Ty tvoří dvě větve sponzorů SPO, které MF DNES rozkryla. 1. větev: Lichtenštejnský Norwalk Holding reprezentovaný Delcem spoluvlastní českou společnost Stegenato. A to s podnikatelem Michalem Pechanem, který získává zakázky na Hradě. Zaměstnanci Pechanových jiných firem naposílali SPO za poslední roky více než 800 tisíc. Jsou mezi nimi trenéři z jeho fitcentra nebo manažerka jeho klubu. 2. větev: Švýcarská Waren Partners Ventures, kterou opět řídí Delco, zase spravuje Adamovské strojírny, které samy vlastní společnosti Adast či Benepro. Celá skrumáž poslala během let SPO na 12 milionů. Obě větve propojuje ostravský právník Daniel Tomíček, sám velký sponzor Zemanovců. I se ženou jim naposílal na 650 tisíc. Jeho podpisy figurují na dokumentech firem z obou větví. Ve společnostech zastává různé funkce. V obou skupinách firem jsou přitom firmy s italsky znějícími názvy, které zakládal jediný Brňan Daniel Janda. Ten krom Stegenada stál třeba i u zrodu firem Indimenta (dnes Adamovské strojírny), Formicola nebo Napoletino. Všechny SPO darovaly stovky tisíc.

„Bylo zjištěno, že ve skutečnosti je mezi těmito společnostmi obchodní a personální propojení. Stejné osoby mají dispoziční práva k bankovním účtům různých společností,“ uvádí policie. Podle ní ti samí lidé také chodili vybírat peníze z bankomatů či přistupovali k datovým schránkám firem.

Ústředním organizátorem celého počinu jsou podle policie táborští podnikatelé Karel Čaban a Martina Matyšová, které stíhají.

„Samozřejmě se proti tomu bráníme,“ řekla MF DNES Matyšová s tím, že o dalším vyjádření se musí poradit s právníkem. Pak už nereagovala.

Řadu firem, které podle vyšetřovatelů k podvodům použili, dnes dle pátrání MF DNES oficiálně vlastní osoby z Brna, Litvy, Srbska, Rumunska či Ukrajiny.

Samotné sponzory Zemanovců přinejmenším zatím policisté neobvinili. Důkladně ale zmapovali, jak se na fiktivních obchodech a koordinovaných tocích peněz podíleli.

Zemanovi muži: nic nevíme, nic vracet nebudeme

Prezidentův nejbližší poradce Martin Nejedlý, který měl ještě do letošního března jako místopředseda SPO na starosti financování, si prý na zmíněné společnosti nevzpomíná.

„Výroční zpráva o financování byla vždy do poslanecké sněmovny přijata bez jakýchkoliv výhrad. Věřím, že kdyby byly firmy vyšetřovány tehdy, tak bychom peníze nepřijali. Názvy firem mi nic neříkají,“ řekl MF DNES Nejedlý a odkázal na současného předsedu SPO, kterým je prezidentův lékař Lubomír Nečas.

Ten o vyšetřování podle svých slov neví a SPO peníze vracet rozhodně nehodlá. „U našich dárců není v našich silách takové věci sledovat. Nemáme na to tolik času jako novináři. A v tomto případě se zatím jedná pouze o podezření. Není to prokázané, takže to řešit nebudeme,“ uvedl Nečas.

Mluvčí prezidenta Zemana záležitost komentovat odmítl. „Nejsem mluvčím SPO,“ uvedl Jiří Ovčáček.

Kšefty s úklidem

Policistům se přitom Zemanovi sponzoři dostali do hledáčku mimoděk. Počátečním článkem podvodů dle vyšetřovatelů byla firma M&T úklid, jejíž podezřelé obchody nahlásil předloni jihočeský finanční úřad.

Daňové čachry se podle policistů odehrávaly v letech 2014 až 2017 a zahrnovaly desítky různých společností. Ve stejném období některé dnes vyšetřované firmy posílaly peníze SPO. Policejní akce ale podnikání zarazila. Dnes podíly stíhaných v části z firem obstavila policie.



A společnost M&T úklid skončila v konkurzu. Až do loňska ovšem stejná společnost mimo jiné i uklízela kasárna a další objekty ministerstva obrany. Od roku 2009 za to inkasovala desítky milionů korun. Okolnosti zakázek přitom opakovaně kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad, podle kterého ministerstvo zásadně chybovalo jak v jejich vypisování, tak i nastavení kontroly.

Pavučina kolem „Putinova“ právníka

Zatimco policisté nyní dovozují, že Pechanovy firmy se podílely na masívním krácení daní, nedávná analýza MF DNES ukázala zmiňované dary jeho blízkých pro SPO.

Ústřední postavou sestavené pavučiny ovšem nebyl Pechan, ale švýcarský právník Fabio Delco, který je spojován s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Sám Delco síť firem v Česku ovládá prostřednictvím dvou společností z daňových rájů s neznámými majiteli. Ty tvoří začátek dvou větví sponzorů Zemanovců.

Lichtenštejnský Norwalk Holding reprezentovaný Delcem spoluvlastní českou společnost Stegenato. A to právě s podnikatelem Pechanem. Stegenato nemá webové stránky a v rozporu se zákonem v obchodním rejstříku nezveřejňuje účetní závěrky.

Není tak jasné, čemu se společnost věnuje, kolik vydělává, zda vyplácí svým zaměstnancům mzdy a proč by do ní Švýcar Delco měl mít zájem spolu s Pechanem investovat. Delco na dotazy MF DNES nereagoval.



A komentovat to odmítl i Pechan. „Já se k tomu nechci vůbec vyjadřovat. Děkuji, na shledanou,“ reagoval Pechan.

Druhá větev začíná švýcarskou firmou Waren Partners Ventures, kterou opět řídí Delco a spravuje jejím prostřednictvím Adamovské strojírny, které samy vlastní společnosti Adast či Benepro. Celá skrumáž firem a jejich zaměstnanců poslala během let SPO na 12 milionů. Prezident Zeman zase Adamov rád navštěvuje a zástupce Adastu s sebou bere na zahraniční návštěvy.

Obě větve propojuje kromě Delca i ostravský právník Daniel Tomíček, sám velký sponzor Zemanovců. I se ženou jim naposílal na 650 tisíc. Jeho podpisy figurují na dokumentech firem z obou větví.

V Česku funguje jako jakýsi právní emisar Delca. Ve společnostech zastává různé funkce. A nic nechce komentovat. „Nemyslím si, že bych na to chtěl odpovídat,“ byla jeho jediná reakce na dotazy, zda jeho práce pro Delca souvisí s jeho dary SPO.

Malá Itálie u Zemanovců

V obou skupinách firem jsou navíc firmy s italsky znějícími názvy, které zakládal jediný Brňan Daniel Janda.

Ten krom Stegenada stál třeba i u zrodu firem Indimenta (dnes Adamovské strojírny), Formicola nebo Napoletino. Všechny SPO darovaly stovky tisíc.

Právě Napoletino je přitom dalším důležitým pojítkem mezi dvěma větvemi sponzorů, kteří posílali peníze Zemanovcům a přitom mají vazby na švýcarského právníka Delca. Ještě než Napoletino převzal Pechanův zaměstnanec fitcentra a poslal jejím prostřednictvím statisíce SPO, ovládala ji struktura společností kolem Adamovských strojíren a železáren.