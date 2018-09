Poslanci odvracejí riziko čtvrtinové spoluúčasti za zdravotnické prostředky

Před závěrečným hlasování je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pokud by nebyla přijata, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by to znamenalo, že drtivá většina dosud hrazených zdravotnických prostředků by byla od 1. ledna 2019 vydávána jen se spoluúčastí pojištěnce, a to ve výši 25 procent z ceny zdravotnického prostředku.

„Stávající způsob úhrady zdravotnických prostředků přestane platit posledním dnem letošního roku, jak rozhodl Ústavní soud v červnu roku 2017,“ upozornil poslance Vojtěch.

Připomněl, že nálezem Ústavního soudu byla zrušena ustanovení zákona, která určovala, že nárok na úhradu předepisovaných zdravotnických prostředků je v provedení ekonomicky nejméně náročném, které zdravotní pojišťovna zjišťuje průzkumem trhu.

„Je třeba si uvědomit, že objem zdravotnických prostředků je opravdu velký, zdravotní pojišťovny hradí asi 6 miliard ročně a týká se desítek tisíc pacientů, kteří tyto zdravotnické pomůcky potřebují. Proto Ministerstvo zdravotnictví věnovalo přípravě nového systému úhrad velkou pozornost, snažilo se utvořit tak, aby jeho ústavnost nemohla být zpochybněna,“ řekl ministr a navržený zákon označil za jednu z největších změn zákona o veřejném zdravotním pojištění za posledních několik let.

Poslanci navrhli v úterý ve druhém čtení jen dílčí nebo upřesňující změny. Poslanci by mohli hlasovat o předloze v říjnu. Zdravotnický výbor doporučil už dřív rozšířit skupinu lidí s roční hranicí 500 korun pro doplatky na léky. Nově by neměli víc zaplatit od roku 2020 také invalidní důchodci s invaliditou třetího stupně a invalidé s invaliditou ve druhém a třetím stupni, kterým úřady penzi nepřiznali kvůli krátké době pojištění. Nyní do tohoto limitu spadají jen senioři starší 70 let.



Další návrh se týká uzákonění hrazení oprav mechanických a elektrických invalidních vozíků, které jsou ve vlastnictví pojištěnců. Vládní návrh předpokládal placení oprav jen u vozíků, jejichž majiteli jsou pojišťovny. Vít Kaňkovský z KDU-ČSL chce zvýšit hranici příspěvku při souběhu úhrady elektrického a mechanického invalidního vozíku a zvýšit i limit pro jejich opravy. Podle Daniela Pawlase z KSČM by lidé s těžkou inkontinencí nemuseli doplácet navrhovaná dvě procenta na pleny.

Nově si podle novely základní parametry úhrady stanoví přímo výrobci tím, že svůj produkt zařadí do skupiny výrobků. Peníze, které lidé ušetří, se mají v budoucnu hradit z veřejného zdravotního pojištění. Přílohou novely je aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny úhradové hranice a další podmínky. Nové zdravotnické prostředky by měly být zařazovány do systému úhrad každý měsíc.

Čínská medicína vypadne ze seznamu zdravotnických oborů

Už jen závěrečné hlasování čeká na návrh zákona, který vyřadí „čínskou medicínu“ ze seznamu zdravotnických oborů. Návrh, se kterým přišli senátoři a ve Sněmovně prošel druhým čtením, podpořil ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

„Je to jednoduchý návrh zákona, týká se toho, aby tradiční čínská medicína, která byla omylem vřazena do zdravotního zákona, tento zákon opustila a aby se stala součástí připravovaného zákona o léčitelích,“ řekla poslancům senátorka Alena Dernerová.

„Nikdo neříkáme: rušíme tradiční čínskou medicínu. My říkáme, že to není medicína v pravém slova smyslu,“ uvedla a dodala, že návrh Senátu má podporu všech děkanů lékařských fakult, vědecké rady Lékařské komory a odborné veřejnosti.

„Sdílíme pochyby předkladatelů návrhu ohledně toho, zda nebylo vhodné zakotvit ta dvě zdravotnická provolání v oblasti tradiční čínské medicíny do zákona o vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků,“ řekl Vojtěch.

„V současné době připravujeme nový zákon o poskytování léčitelských služeb, ještě nevím přesně, jak bude pojmenován, zkrátka o léčitelství, kde si myslíme, že to je ta zákonná úprava, kde by takovéto metody mohly být upraveny. Není to jenom tradiční čínská medicína. Je to další řada těchto metod, které skutečně jsou někde na pomezí,“ uvedl ministr. Zákon o léčitelství bude podle něj připraven do konce roku.

Do zákona se tradiční čínská medicína dostala v minulém volebním období, úpravu prosadil tehdejší předseda sněmovního výboru Rostislav Vyzula z ANO. Argumentoval, že nyní není možné jednoznačně ověřit vzdělání poskytovatelů čínské péče ani její rozsah a kvalitu.

Všeobecné sestry nebudou muset na specializovaný kurs

Poslankyně za ANO Jana Pastuchová do schvalovaného zákona navrhla úpravu, aby všeobecné zdravotní sestry v případě, že budou chtít vykonávat povolání zdravotně sociálního pracovníka, nemusely absolvovat akreditovaný kvalifikační kurs zdravotně sociální pracovník, který se zaměřuje na minimální zdravotnické vzdělání.

„Takový kurs je vhodný pro absolventy v zákoně vyjmenovaných humanitních oborů. Všeobecné zdravotní sestry již takovou odbornou způsobilost mají, není tedy třeba, aby tento kurs absolvovaly,“ řekla Pastuchová.

Zahraniční lékaři se možná budou moci jen čtyřikrát pokusit o absolvování aprobační zkoušky pro praxi v Česku. Budou si ale moci tuto zkoušku rozložit do dvou dnů. To navrhl stranický kolega Pastuchové David Kasal.