USA vojensky opouštějí Afriku, aby mohly lépe čelit Rusku a Číně

Pentagon minulý pátek oznámil, že v příštích letech sníží počet vojáků v Africe o deset procent. V současné době mají Spojené státy na kontinentu přibližně 7 200 vojáků a civilních zaměstnanců. „Strategii národní obrany jsme přepracovali v roce 2017 a její součástí je zaměření na Čínu, Rusko a další země,” uvedla mluvčí Pentagonu Candice Treschová.

Americká armáda v lednu Čínu společně s Ruskem zařadila do své nové obranné strategie, jejímž jádrem je namísto boje s terorismem vytvoření protiváhy vůči zmíněným velmocím.

Boj s extremistickými skupinami, který je hlavní náplní americké armády v Africe, je nadále důležitý, už však není prioritou. Podle nové strategie musí všechna americká regionální vojenská velitelství zvážit přesun svých vojáků do jiných oblastí.

„Nadále budeme pracovat na rozbíjení a ničení násilných extremistických organizací. V Africe nebudou žádné oblasti, kde bychom nenechali vůbec žádné vojáky. Jen pozměňujeme svoje cíle,” vysvětluje Treschová.

Ačkoli Pentagon neprozradil, z jakých afrických regionů by se měli vojáci stáhnout, podle Treschové by se změny neměly dotknout vojenských operací v Somálsku, Džibutsku nebo Libyi. Jeden z amerických úředníků nicméně pod podmínkou anonymity agentuře Reuters sdělil, že ke snížení má dojít během tří let a bude zahrnovat Keňu, Kamerun nebo Mali.

Kromě snížení počtu vojáků mění Spojené státy i taktiku. Deník The New York Times v září informoval, že USA zvažuje stažení téměř všech svých protiteroristických jednotek v Africe. Současný šéf afrického velení Thomas D. Waldhauser uvedl, že hlavním úkolem amerických vojáků v Africe bude nyní odborná příprava a pomoc.

USA chce působit jako podpora, nikoli jako účastník konfliktu

„Americká armáda bude vystupovat v podpůrné roli, nikoli jako hlavní účastník konfliktu. Bezpečností operace jsou téměř výhradně spojeny s partnerskými bezpečnostními silami,” popsal Waldhauser. Podle Treschové přejdou pozemní síly od „taktického poradenství k zastřešující strategii, v rámci které budou poskytovat poradenství a sdílet informace”.



Americká aktivita v Africe k sobě přilákala pozornost po loňském útoku extremistů z Islámského státu v Nigeru, při kterém zemřeli čtyři vojáci Spojených států. Nové plány vlády amerického prezidenta Donalda Tumpa tak podle bezpečnostních analytiků nejsou překvapivé.

„Vzhledem ke změně strategie Spojených států je jasné, že přesunou své jednotky a zaměří se na hrozby, které považují za důležitější,” uvedl pro stanici Deutsche Welle Fonteh Akum, vedoucí výzkumník Institutu bezpečnostních studií v Senegalu. Efektivita americké armády v Africe podle něj během posledních let značně kolísala.

„Američanům se v některých zemích Afriky nepodařilo vycvičit místní vojáky na takovou úroveň, aby se mohli vydat na bitevní pole. Pentagon poukazuje i na svou roli v Somálsku, kde vedl boj proti Šabábu, který přesto dál existuje,” vysvětluje Akum. Hnutí Šabáb je islámská teroristická skupina napojená na síť teroristů Al-Káida.

Podle Akuma je velmi pravděpodobné, že USA začnou v nejbližší době stahovat vojáky i z dalších regionů. „Pokud vezmete deset procent amerických vojáků z Afriky, což je 720 lidí, a pošlete je do Ruska, Číny, Iráku nebo Severní Koreji, musíte vědět, že to neodpovídá hrozbě od těchto zemí. V budoucnu tedy musí následovat další škrty,” myslí si Akum.

Američané svůj plán představili ve chvíli, kdy se Čína s Ruskem naopak snaží o posílení svého vlivu v Africe. Moskva od roku 2014, kdy proti ní západní státy vyhlásily sankce za anexi Krymu, podepsala 19 vojenských dohod v subsaharské Africe, včetně Etiopie, Nigérie a Zimbabwe. Ačkoli se Čína doposud vojenskému zapojení v Africe vyhýbala, loni otevřela svou první vojenskou základnu v Džibutsku.

Celou mapu působení americké armády ve světě najdete zde.